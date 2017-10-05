USB aksesuarlarınızda (örneğin benim gibi) seçiciyseniz, Google yazılım mühendisi Besnon Leung tarafından onaylı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yeni Pixel 2 ve 2 XL ile ilgili iyi haberler var – 27 W’a kadar şarjı destekliyor!

Bunun için uyumlu bir USB Güç Dağıtımı ile şarj almanız gerekecek. Telefonlar, sadece 15 dakika şarj ile 7 saat günlük kullanımı vaat eden 18 W şarj cihazıyla (orijinal Piksellerle aynı) birlikte geliyor.

27W’lık bir şarj aletinin ise kısa sürede ne kadar kullanımlık şarj dolduracağını düşünün! Leung’ün diğer uygun şarj cihazlarını da kontrol edebilirsiniz, ancak Google bu şarj aletini 60 $ karşılığında ayrı olarak satıyor.

Görünüşe göre v8.0 Oreo’dan beri, Android, Linux çekirdeğinin Type-C Port Manager’nı kullanıyor. Yani Alternatif Modu destekleyecek gibi görünüyor. Bu özellik dock’lar için harika olacak (diğer bir deyişle, şarj olurken video çıkışı sağlayacak).