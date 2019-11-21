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Yeni Realme Telefonlarda Ultrawide Video Çekim Desteği!

Çok konuşulan Realme'nin yeni serisine eklenecek olan ultrawide video çekim desteği size kusursuz bir deneyim yaşatacak.

Ayşen Sıla

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Yeni Realme Telefonlarda Ultrawide Video Çekim Desteği!

Bugün Hindistan’daki Realme X2 Pro ve Realme 5s tanıtım etkinliğinde Realme, dört kameralı akıllı telefonlarının artık standart kayıttan 4 kat daha geniş videolar çekmenizi sağlayan ultra geniş açılı video kaydı için desteğe sahip olduğunu açıkladı.

Bu özellik Realme 5, Realme 5 Pro ve Realme XT için yapılan güncellemelerle yayına girdi, Realme X2 Pro ve Realme 5s için ise kutuya eklendi. Bu iki cihazın asıl özelliği olarak duyrulan video çekim sistemi, oldukça etkileyici.

Zaten beş telefonun hepsinde 8MP’lik fazlasıyla geniş açılı bir kamera bulunuyor. Yani yalnızca nefes kesici fotoğraflar çekmekle kalmayıp, ultra geniş açılı video kaydı da yapabiliyorlar. Realme‘nin kameraya olan bakış açısı diğer markaların gıpta etmesini sağlıyor olmalı.

Diğer üreticilerin Realme’yi taklit edeceğine ve bu ultra kamera açılı video çekim özelliğini, gelecekteki cihazlar için bir güncellemeyle getirmek yerine, kutuya eklemelerini umuyoruz. Bu nefes kesici deneyimi diğer telefonlarda da görmek hoş olur doğrusu.

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