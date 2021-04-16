Yeni Realme Televizyonlar Yakında Geliyor

Çinli telefon üreticisi Realme geçen yıl akıllı televizyon sektörüne de girdi. Marka şu anda üç televizyona sahip. Şirketin CEO’sunun bir tweetine göre, önümüzdeki ay yeni televizyon modelleri piyasaya sürebilir.

Bir Twitter kullanıcısı, Realme Hindistan’ın CEO’su Madhav Sheth’e 50 inçlik bir akıllı televizyonun olup olmadığını sordu. Şirket yöneticisi buna basitçe “Gelecek aya ne dersiniz?” diye yanıt verdi.

Bu açıkça, markanın yeni akıllı TV modellerini piyasaya süreceğini gösteriyor. Etkileşime göre, kesinlikle 50 inçlik bir model de bekleyebiliriz. Ancak başka boyutlarda cihazlar da olabilir.

Bu yeni Realme TV’lerin kesin lansman tarihi bilinmiyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu televizyonların özellikleri de dahil olmak üzere lansman tarihini öğrenmeyi bekliyoruz.