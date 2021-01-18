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Yeni Redmi K40 Serisi Geliyor – İşte Tüm Detaylar!

Redmi K40 Serisinde Snapdragon 888 işlemciye sahip iki adet telefon olacak. Peki bu telefonlar hangileri...

Ayşen Sıla

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Xiaomi-Redmi

Geçen hafta Xiaomi‘nin alt markası Redmi, Redmi K40 serisinin Şubat ayında piyasaya çıkacağını doğruladı. Şirket ayrıca K40 serisinin teknik özellikleri ve fiyatlandırmasıyla ilgili temel ayrıntıları da paylaştı. Dün Redmi Ürün Direktörü Wang Teng Thomas, şirketin Snapdragon 888 işlemci ile çalışan iki K40 serisi telefonu piyasaya süreceğini ima etti.

Xiaomi-Redmi

Thomas’ın Weibo gönderisi, K40 serisinde birden fazla Snapdragon 888 model olduğunu söylüyor. Redmi, geçen yıl farklı fiyat noktalarında birden fazla K30 serisi akıllı telefon piyasaya sürdü.

2020 yılının başında Redmi K30 5G satışları ile başladı ve Şubat ayında Redmi K30 Pro ve Redmi K30 Pro Zoom versiyonunu duyurdu. Her iki Snapdragon 865 işlemcili telefon aynı özelliklere sahipti, ancak Zoom sürümü daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyordu.

Xiaomi-Redmi

Yani Snapdragon 888 işlemciye sahip ilk K40 telefonu, Redmi K40 Pro olabilir. İkinci SD888 telefonu, Redmi K30 Pro Zoom sürümünün başka bir versiyonu olabilir. Snapdragon 888 ile çalışan modellerin yanı sıra, şirketin yeni bir MediaTek işlemcisi veya Qualcomm’un yeni Snapdragon 7 serisi işlemcisi ile güçlendirilmiş bir standart modeli de piyasaya sürmesi bekleniyor.

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KaynakTech Hindustan Times

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