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Yeni Redmi Note Telefonları Geliyor! Lansman Çok Yakında!

Yeni Redmi Note 10 serisi, 3C sertifikası aldı. Telefonun lansman tarihi çok yakın olabilir!

Ayşen Sıla

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Redmi Note

Geçtiğimiz ay, iki yeni Xiaomi telefonu, Çin’in MIIT otoritesinden sertifikalar almıştı. O zamanlar, kaynağımız Weibo hesabı aracılığıyla cihazlardan birinin kod adının Gauguin olduğunu ve 108 megapiksellik bir ana kameraya sahip olduğunu iddia etmişti. Aynı kaynak, bugün o telefonların Redmi Note serisine ait olacağını söylüyor.

Telefonların 3C listeleri, şarj cihazlarının farklı maksimum şarj oranları sunduğundan dolayı, bunların iki farklı telefon olduğunu gösteriyor. Liste, cihazlardan birinin 33W hızlı şarj cihazıyla gelebileceğini, diğerinin ise 22.5W hızlı şarj cihazı ile destekleyebileceğini ortaya koyuyor. Her iki telefon da 5G bağlantısı için destek taşıyor.

Sızıntı yapan kişi, telefonlardan birinin 108 megapiksel HM2 ISOCELL Samsung lens ile donatıldığını yineledi. Diğer Weibo gönderisi ise, kamera kurulumunun bir telefoto sensörü ve bir makro lens içereceğini ortaya çıkardı. Bu telefonların Redmi Note serisi ailesinin bir parçası olduğuna inanılıyor. 4G ahize MIIT raporlarında, 3C ve TENAA listelerinde göründüğü için lansman tarihi çok yakın olabilir.

Redmi Note

Son raporlar, Xiaomi Mi 10T‘nin Redmi K30S adıyla yeniden piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Telefonurn, 1 Kasım’da tanıtılacağına dair söylentiler bulunuyor. İlk raporlar, markanın Note serisi telefonunun Redmi Note 10 olarak adlandırılabileceğini iddia ediyor. Fakat bazı kaynaklar ise, telefonun farklı bir isim alabileceği konusunda ısrarcı.

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KaynakGizbot
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