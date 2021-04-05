Yeni Redmi Oyun Telefonunda 65W Şarj Desteği Bilunacak!

Redmi’nin bu yıl ilk oyun akıllı telefonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Son bilgilere göre bu telefon her an duyrulabilir. MediaTek Dimensity 1200 işlemciye sahip olacak akıllı telefon aynı zamanda “ultra hızlı şarj” desteği ile gelecek.

Weibo’daki bir Çinli blog yazarına göre, Redmi oyun akıllı telefonu “65W ultra hızlı flaş şarjını” destekleyecek. Bu, bu şarj protokolünü destekleyen ilk Redmi telefonu ve aynı zamanda en hızlı şarj olan Redmi akıllı telefon ünvanına kavuşacak.

Gönderi ayrıca, ortalanmış bir delik ve 5000mAh pil kapasitesi olan bir Samsung E4 AMOLED ekran gibi bazı diğer ayrıntıları da içeriyor. Ayrıca, Redmi oyun akıllı telefonunun 305 solae bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacağını da ekliyor. Telefon hakkında hala bilmediğimiz çok şey var, ancak çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

Çin dışında küresel olarak piyasaya sürülmesini dört gözle bekleyenler için, Redmi K40’ın Çin dışında Poco F3 olarak satılmasına benzer şekilde bu canavarın da Poco markası altında satışa sunulması bekleniyor.