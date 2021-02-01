Ana Sayfa Akıllı Telefon Yeni Redmi Telefonlar Tam Gaz Yolda!

Yeni Redmi Telefonlar Tam Gaz Yolda!

Xiaomi'nin gözdesi Redmi, yeni yılda 108 megapiksellik kameraları daha fazla göreceğimizi doğruladı. Yepyeni telefonlar yolda!

Ayşen Sıla

-

0
redmi1

Redmi Note 9 Pro 5G, 108MP kameralı ilk Redmi telefonu olarak piyasaya sürüldü. Redmi K30 serisindeki tüm telefonların 64MP ana sensöre sahip olduğu düşünüldüğünde bu da bizlere bir sürpriz oldu. Şimdi, Redmi’nin Genel Müdürü Lu Weibing, 108MP kameralı daha fazla Redmi telefonunun geleceğini ima etti.

Bugün bir Weibo gönderisinde, üst düzey yönetici ToF kamerasını tanıtan markaların artık cihazlarına bu sensörü dahil etmediğini fark ettiğini söyledi. Aslında Xiaomi ve Redmi, ToF sensörünü telefonlara dahil etmeyen şirketlerden oldu. Bu nedenle eğilimi savunanlara neden dolaylı olarak seslendiği anlaşılabiliyor.

Aynı gönderide, bu yıl piyasaya sürülen daha fazla telefonun 108MP kameraya sahip olacağını açıkladı. 108MP kameralı bu telefonların, Redmi modellerini de içereceğine inanıyoruz. Redmi K40 serisinin önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı doğrulandı ve herhangi bir model için kamera özelliklerinin ayrıntıları henüz ortaya çıkmamış olsa da, en az bir modelin 108MP kamerası olabilir.

Xiaomi-Redmi

İlk Redmi oyun akıllı telefonu ve 108MP ana kamera ile piyasaya sürülecek Redmi Note 10 serisi gibi bu yıl için planlanan başka Redmi telefonlar da var. Bütçeye uygun telefonlar büyük olasılıkla ISOCELL HM2 sensörüyle birlikte gelirken, daha pahalı modeller Samsung Galaxy S21 Ultra‘da bulunan yeni ISOCELL HM3 kamerayı içerebilir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakIndia Today

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Huawei Mate X2’nin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Huawei Mate X2, bir süredir gündeme konu olan bir telefon. Huawei, bu yeni nesil katlanabilir modeli 22 Şubat'ta piyasaya süreceğini söyledi. Telefonun genel tasarımı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sony Xperia 1 III 360 Derece Göründü!

Sony, akıllı telefon pazarında yakalayamadığı başarıyı tekrardan yeni modeller ile denemeye devam ediyor. Önünde çok güçlü rakipler olmasına rağmen şirket yeni modellerini çıkarmaktan vazgeçmiyor....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, iPhone Benzeri Bir Telefon Patenti Aldı!

Xiaomi, dünya konsept telefonlarını piyasaya sürmesi ve garip tasarımların patentini almasıyla tanınıyor. Şirket, ilk ilginç patentini Mi Mix Alpha ile ortaya çıkarmıştı.Bunun dışında da...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple, Titan Projesiyle Alakalı Yeni Bir Patent Aldı!

Bu haftanın başlarında Apple, yeni projesi ile ilgili yeni bir patent aldı. Yeni patent, kötü hava koşullarında yardımcı olmak için sürücünün görünürlüğüne yardımcı olan...
Devamını Oku
Otomobil

Apple Elektrikli Araç İçin Kia İle Anlaşabilir!

Bilindiği üzere birkaç ay önce Apple'ın yeni bir elektrikli araç için çalıştığı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda şirketin Hyundai ile anlaşacağı konuşuluyordu. Bugün ortaya...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014