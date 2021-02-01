Redmi Note 9 Pro 5G, 108MP kameralı ilk Redmi telefonu olarak piyasaya sürüldü. Redmi K30 serisindeki tüm telefonların 64MP ana sensöre sahip olduğu düşünüldüğünde bu da bizlere bir sürpriz oldu. Şimdi, Redmi’nin Genel Müdürü Lu Weibing, 108MP kameralı daha fazla Redmi telefonunun geleceğini ima etti.

Bugün bir Weibo gönderisinde, üst düzey yönetici ToF kamerasını tanıtan markaların artık cihazlarına bu sensörü dahil etmediğini fark ettiğini söyledi. Aslında Xiaomi ve Redmi, ToF sensörünü telefonlara dahil etmeyen şirketlerden oldu. Bu nedenle eğilimi savunanlara neden dolaylı olarak seslendiği anlaşılabiliyor.

Aynı gönderide, bu yıl piyasaya sürülen daha fazla telefonun 108MP kameraya sahip olacağını açıkladı. 108MP kameralı bu telefonların, Redmi modellerini de içereceğine inanıyoruz. Redmi K40 serisinin önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı doğrulandı ve herhangi bir model için kamera özelliklerinin ayrıntıları henüz ortaya çıkmamış olsa da, en az bir modelin 108MP kamerası olabilir.

İlk Redmi oyun akıllı telefonu ve 108MP ana kamera ile piyasaya sürülecek Redmi Note 10 serisi gibi bu yıl için planlanan başka Redmi telefonlar da var. Bütçeye uygun telefonlar büyük olasılıkla ISOCELL HM2 sensörüyle birlikte gelirken, daha pahalı modeller Samsung Galaxy S21 Ultra‘da bulunan yeni ISOCELL HM3 kamerayı içerebilir.