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Yeni Redmi Watch, 26 Kasım’da Piyasaya Sürülecek!

Redmi'nin yeni akıllı saati çok yakında piyasaya sürülüyor. İşte akıllı saate dair bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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Redmi Watch

Xiaomi tabanlı Redmi tarafından yapılan resmi bir liste, 26 Kasım’da düzenlenecek Redmi Note 9 5G lansman etkinliğinin üç önemli özelliği olduğunu doğruladı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, çoğunlukla yeni ürünler hakkında konuşmak için bir söyleşi programına ev sahipliği yapacak.

Resmi listenin bir ekran görüntüsü, şirketin etkinlikte yeni akıllı ürünleri de tanıtacağını gösteriyor. Weibing, bu ayın başlarında Redmi’nin ilk akıllı saati Redmi Watch’un, Note 9 5G serisiyle birlikte tanıtılabileceğini söylüyor.

Redmi Watch’un bir sertifikası Eylül ayında ortaya çıkmıştı. Aynı ay içerisinde Xiaomi Mi Watch Lite da başka bir sertifika aldı. Her iki saat de benzer model numaralarına sahip olduğundan Redmi Watch, Xiaomi Mi Watch Lite ismiyle uluslararası pazarda yerini alabilir.

Redmi Watch

Geçen ay Xiaomi Mi Watch Lite, Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) da sertifika aldı. Liste, Mi Watch Lite‘ın 1,4 inç kare şeklinde renkli ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ekran, otomatik parlaklık özelliğine sahip.

Mi Watch Lite, 50ATM su direnci ve 24 saatlik kalp atış hızı izleme dahil birçok fitness modu sunuyor. Cihaz, 5W şarjı destekleyen 230mAh batarya ile destekleniyor. Akıllı saat ayrıca yerleşik GPS ve Bluetooth 5.1 bağlantısı da taşıyor.

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KaynakSeogoog
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