Yeni RedmiBook 13 İçin Çıkış Tarihi Belirlendi!

Xiaomi’nin JD.com’daki mağazası iki yeni RedmiBook 13 ürünü için rezervasyon almaya başladı ve ön rezervasyon için son tarih 12 Aralık. Bu, yeni RedmiBook 13 laptopların, 12 Aralık‘ta piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Bu, şirketin iki yeni ürünü henüz resmi olarak satmaya başlamaması, beraberinde de bir çok söylem getirdi. Xiaomi , Redmi K30 akıllı telefonunu piyasaya sürmek için 10 Aralık’ta Çin’de bir açılış etkinliğine ev sahipliği yapacak ve RedmiBook 13‘ün bu etkinlikte resmi olma olasılığı var.

Kısa süre önce, şirket RedmiBook serisinde iki yeni notebook piyasaya sürdü – Rymi ve 10. Nesil Intel Core serisi işlemciler tarafından desteklenen ve fiyatı 3.260 Türk Lirasından başlayan RedmiBook 14 Ryzen Edition ve RedmiBook 14 Enhanced Edition.

Şimdi, 15.6 inç ve 14 inçlik modellerden sonra, şirketin birkaç gün önce piyasaya sürülen dizüstü bilgisayarlar için 13 inçlik yeni bir ekran modeli de ekleyeceği düşünülüyor. Şirketin gelecek modelleri nasıl fiyatlandıracağına dair bir detay henüz yok. Fakat gelen cihazların, performanslarına da diyecek söz bulamıyoruz.