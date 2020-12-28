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Yeni Samsung Galaxy Book Flex 2 İle Tanışın – İlk Bakış!

Samsung yeni nesil bilgisayarlarının tanıtımı için hazırlanıyor. İşte yepyeni videosu ile Galaxy Book Flex 2...

Ayşen Sıla

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Galaxy Book Flex 2

Bu ayın başlarında Samsung, 2021 dizüstü bilgisayar serisini tanıttı. Şirket, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book Flex 2 5G, Galaxy Book Ion 2 ve Notebook Plus 2‘yi içeren dört yeni Windows 10 dizüstü bilgisayarı duyurmuştu. Şimdi ise marka, Galaxy Book Flex 2’nin yeni bir videosunu yayınladı.

Güney Koreli teknoloji devi, resmi YouTube kanalında, Galaxy Book Flex 2 5G’nin resmi bir kutudan çıkarılmış halini gösteriyor. Bunun dışında şirket, dizüstü bilgisayarda yeni özelliklerin nasıl kullanılacağını açıklayan başka bir video bile yükledi.

İlk önce kutu açılımı videosuna bakıldığında, dizüstü bilgisayar bir USB C Tipi şarj cihazı, bir SIM kart çıkarma pimi ve hızlı bir başlangıç ​​kılavuzu ile birlikte geliyor.

Galaxy Book Flex 2

Ayrıca Galaxy Book Flex 2 5G, 13,3 inç Full HD dokunmatik ekrana sahip. Bilgisayar, 11. Nesil Intel Core işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar SSD dahili depolama ile eşleştirilmiş.

Dizüstü bilgisayar, tam boyutlu klavyesi, 13 megapiksel arka kamerası, önde 720p web kamerası ve hatta izleme paneli ile S Pen’i de destekleyen 2’si 1 arada bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. 69,7 WHr pili de beraberinde getiriyor.

Galaxy Book Flex 2 5G‘nin dikkate değer bir özelliği, kamera uygulamasındaki belge modu diyebiliriz. Bu özellik, ek üretkenlik seçenekleri sunarak kullanıcıların belgeleri kolayca yakalamasına olanak tanıyor.

Ayrıca, kullanıcıların bir şeyleri hızlı bir şekilde not etmelerine, çizmelerine, hatta düzenlemelerine veya PDF oluşturmalarına, aynı zamanda belgeleri dijital olarak imzalamalarına olanak tanıyan önceden yüklenmiş Samsung Note uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Bu yeni seri bilgisayarlar için sahiden sabırsızlanıyoruz.

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Cepkolik
KaynakYouTube

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