Yeni Samsung Galaxy On cihazı yarın tanıtılacak

Bugün Flipkart’ta “What’s On” diyen bir teaser ortaya çıktı. Yazı tipi ve telefonun şeklinden Galaxy On serisinin yeni bir üyesinin geldiğini açıkça görebiliriz.

Flipkart’daki promo görüntüleri, yeni Galaxy On‘un düşük ışıkla mükemmel fotoğrafçılık sağlayacak “amiral gemisi kamerasına” sahip olacağını ortaya koyuyor. Arka ve ön kameralar ile karanlık resimler her zamankinden daha net bir şekilde görüntülenecek.

Bilgi belirsiz, ancak en azından listede ayrıca kamera modunun birçok etiketle sosyal bir moda sahip olacağı da gösteriliyor.

Yarın tüm detayları öğreneceğiz. Biraz daha beklememiz gerekecek.