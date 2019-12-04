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Yeni Samsung Galaxy Fold’da Gizli Bir Menteşe Olacak!

Samsung'un katlanılabilir telefonuna dair yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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Yeni Samsung Galaxy Fold'da Gizli Bir Menteşe Olacak!

Ekim 2019’daki Geliştiriciler Konferansı sırasında, Samsung katlanabilir bir akıllı telefon konseptini sergiledi. Bu telefon da, Motorola RAZR 2019 ’da olduğu gibi dikey olarak katlanan bir kapak bükme mekanizması kullanıyordu.

Söz konusu cihaz, Samsung Galaxy Fold 2 veya başka bir telefon olabilir. 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen cihazın, gizli bir menteşesi olacak. Şu ana kadar bildiklerimize göre, Samsung’un gelecek yıl, iki katlanabilir akıllı telefon çıkarması bekleniyor; bunlardan birinin Galaxy Fold’un kardeşi olması muhtemel.

Tasarımlara baktığımızda, yaklaşmakta olan cihazlardan biri bir kapak bükme mekanizmasına sahip olacak (dikey olarak katlanacak). Bu aynı zamanda yeni menteşe sayesinde telefonun farklı görünmesini sağlayacak.

Yeni Samsung Galaxy Fold'da Gizli Bir Menteşe Olacak!

Orijinal Galaxy Fold, akıllı telefonu iki yarıya bölen bir dikey çizgiye sahipti. Ancak, yaklaşan akıllı telefonun gövdesine gizlenmiş yeni bir menteşeye sahip olması ve daha az görünür olması beklenmekte. Güney Koreli şirket, mekanizmayı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile “Hideaway Menteşe” olarak tescilli marka olarak ilan etti.

Özellik, Samsung’un katlanır tabletler üzerinde de çalıştığı bildirildiği için hem akıllı telefonlarda hem de tabletlerde de kullanılabilecek.
Ne yazık ki, bu konuda bilgi hala yetersiz.

Samsung Galaxy Fold 2 Küçük Kapaklı Ekran Vaad Ediyor

Şu anda, iki katlanabilir cihazın hangisinin yeni menteşe tasarımına sahip olacağı bilinmiyor, çünkü Galaxy Fold 2‘nin Ağustos 2020‘de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ek olarak, Samsung, 60 ülkeye daha geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor ve yeni modellerde de yüksek fiyatlandırmanın önünü açabilir.

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