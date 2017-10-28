Yeni Samsung Galaxy J5 (2017) için Güncelleme Yayınlandı

Samsung, Galaxy J5 (2017) akıllı telefonuna yeni bir güncelleme göndermeye başladı. Şu anda Avrupa’daki birimler arasında yer alan güncelleme, 392 MB büyüklüğünde, J530FXXU1AQI3 sürümü olarak geliyor ve BlueBorne güvenlik açığı için bir düzeltme içeriyor.

Farkında olmayanlar için güvenlik açığı, uzaktan bir saldırganın aygıtları Bluetooth ile kontrol etmesine olanak tanır. Daha da can sıkıcı olan şey, bu işlemin, saldırıya uğramış olan cihazın saldırganın cihazıyla eşleştirilmesini hatta keşfedilebilir modda ayarlanmasını bile gerektirmemesi.

Dolayısıyla bu şüphesiz ki önemli bir güncelleme. Buna ek olarak ayrıca, ağustos ayı için Android güvenlik düzeltmeleri de içeriyor.