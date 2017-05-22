Yeni Samsung Galaxy J7 (2017) görüntüleri sızdı

Zaten sertifikalar almış ve karşılaştırma listelerinde de görülen Samsung Galaxy J7 (2017) şimdi görüntülerde sızdırılmış durumda. Sızdırılmış görüntü, aygıtı dört renkte gösterir: mavi, pembe, altın ve siyah detaylarda arka tarafta ilginç bir anten tasarımı var.

Yeni bir sızıntı, telefonun 13MP selfie kamera, tam metal gövde ve parmak izi algılayıcı özellikli olacağını öne sürdü. Full HD bir ekran çözünürlüğü, 3GB RAM ve 3,600mAh batarya paketi ve Android Nougat‘ı kutudan çıkarır çıkarmaz çalıştırır.

Bağlantı seçenekleri arasında LTE Cat 6, VoLTE ve VoWiFi bulunur. Cihazın avrupada 339 € fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Türkiye’deki karşılığı ise yaklaşık 1.900 TL olması bekleniyor.