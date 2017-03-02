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Yeni Samsung Galaxy S8 Canlı Görüntü Sızıntısı Geldi

Cepkolik » Akıllı Telefon » Yeni Samsung Galaxy S8 Canlı Görüntü Sızıntısı Geldi
02-03-2017
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Yakında çıkacak olan Samsung Galaxy S8 modelinin gerçek hayattaki görüntülerini görmedik değil, ancak muhtemelen amiral gemisinin tasarımının en açık görüşünü veren yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Yeni Samsung Galaxy S8 Canlı Görüntü Sızıntısı Geldi

Sızıntı görseller, genellikle güvenilir ipucu Evan ‘@evleaks’ Blass’ın cep telefonunun ön tarafını gösteren Galaxy S8 görüntüsünü paylaşmasından sadece bir gün sonra geliyor. Bununla birlikte, bu bir basın açıklamasıydı ve tasvir edilen model (normal S8 veya S8 +) bilinmiyordu.

Yeni Samsung Galaxy S8 Canlı Görüntü Sızıntısı Geldi

Öte yandan bu yeni sızıntı, cihazın gerçek görüntüsünü göstermektedir. Ve model de biliniyor – normal Galaxy S8, 5.8 inç ekran. Ayrıca, sızıntı yazı tipine ek olarak kenarları da gösteren görüntüler içeriyor:

Yeni Samsung Galaxy S8 Canlı Görüntü Sızıntısı Geldi

Yeni Samsung Galaxy S8 Canlı Görüntü Sızıntısı Geldi

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