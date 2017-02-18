Yeni Samsung Galaxy S8 Modelleri Daha Fazla Donanım Ayrıntısı Sunuyor

Samsung Galaxy S8‘in resmi bir görüntüsü henüz görülmemektedir. Ancak çeşitli aksesuar üreticileri sayesinde cihazın neye benzeyeceği konusunda oldukça iyi bir fikrimiz var. En son resimler Avustralya markası UAG’dan geliyor.

Şirket, daha önce bildirdiğimiz gibi, web sitesinde birkaç Galaxy S8 kılıfı belirtti ve cihazın iris tarayıcıya sahip olacağını ortaya koydu. Onunla ve ön kamera ile birlikte, daha fazla sensör ve ışık diyodları görüyoruz. Ön yüzdeki fiziksel düğme / parmak izi sensörünün olmaması da bir onay.

Sol taraftaki ses seviyesi tuşlarının altında bir düğme bulunuyor ve Güç düğmesinin genelde olduğu yerde başka bir düğme bulunur. Bixby AI adanmış bir tuş olacağını hala bilmiyoruz.

Parmak izi sensörü aslında ana kameranın sağ tarafındadır ve diğer üreticilerin aksine dairesel veya kare şeklinde değil aslında dikey dikdörtgen biçime sahiptir.

Samsung Galaxy S8, 18: 9, Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB veya 6 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB dahili depolama ile birlikte 5.8″ çift kavisli ekrana sahip olacak ve fiyat 885 $ dan başlayacak.