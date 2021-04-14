Yeni Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği 28 Nisan’da!

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticisi Samsung, 28 Nisan için yeni bir “Galaxy Unpacked” etkinliği yapacağını duyurdu. Tanıtacağı cihazı işaret eden şirket bunun, “en güçlü Galaxy” cihazı olduğunu ortaya koyuyor, ancak hangi ürünün tanıtılacağı bilinmiyor.

Etkinlik, resmi Samsung web sitesinde saat 19:30’da (IST) canlı olarak yayınlanacak. Bu, Ocak ayında Galaxy S21 serisine ev sahipliği yaptıktan ve Mart ayında Galaxy A serisi akıllı telefonların lansmanı için bir başkasına ev sahipliği yaptıktan sonra bu yıl şirketin üçüncü etkinliğine tanıklık edeceğiz.

Şirket halihazırda Galaxy S serisi amiral gemisi serisini piyasaya sürdü ve Galaxy Note serisi genellikle Ağustos ayında piyasaya sürüldü. Bu nedenle, bu etkinlikte piyasaya sürülen cihaz bir dizüstü bilgisayar olabilir.

Source/The Voice

Önceki raporlar, Güney Koreli şirketin Chromebooklar da dahil olmak üzere yeni bir Galaxy dizüstü bilgisayar sunma planları olduğunu gösteriyor. Yani, yaklaşan etkinlik bununla ilgili olabilir. Etkinliğin sloganıyla, orta sınıf akıllı telefonların piyasaya sürülmesi pek olası görünmüyor.

Samsung’un ayrıca yeni katlanabilir akıllı telefonlar piyasaya sürmesi bekleniyor ancak raporlar, cihazların yaz aylarında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Yeni tanıtılacak bilgisayarlar Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 olarak adlandırılabilir.