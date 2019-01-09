Samsung’un akıllı saat modelleri için sunduğu serilerden biri olan Samsung Gear Sport serisi, kısa süre sonra yenilenecek. Gear S modelleri için yapılan yenilemenin hemen ardından Samsung Gear Sport serisinde yapılacak olan yenileme için MWC etkinliğinin beklendiğini de belirtmek gerekiyor.

27 Şubat tarihinde tanıtılması beklenen yeni modelin tasarımına ilişkin ise bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda. Öyle ki yeni akıllı saatin ilk görselleri çoktan yayınlandı. CES 2019 sonrasında ortaya çıkan ilk görseller, yeni akıllı saat modelinin ne kadar iddialı olduğunu da gösteriyor.

Yeni Samsung Gear Sport Nasıl Olacak?

Yeni akıllı saat modelinde tamamen dairesel bir tasarımın kullanılacağı görülüyor. Saatin kavisli ekranlara sahip olacağı ve tam dairesel bir yapıda olacağı biliniyor. Görsellerde de bu modelin tamamen dairesel yapısı öne çıkıyor. Yine çerçevenin hemen yanında iki adet fiziksel tuşun bulunacağı da tasarım konusunda önemli detaylar arasında.

Saatin arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise kalp sensörünün ortalanmış bir şekilde yerleşimini görüyoruz. Pulse yani Nabız kod adıyla gelecek olan yeni akıllı saat modeli için ekran boyutunun ise 1.2 inç olacağı konusunda bilgiler var. 1.2 inçlik ekranın tamamen dairesel olması, yeni akıllı saat modeli için oldukça yüksek bir çözünürlük değerine yer verileceğini de göstermekte.

Hem önde hem de arkada daha dairesel hatlara sahip olacak olan saatin renkleri konusunda da bazı bilgiler var. Siyah, gümüş, pembe, altın olmak üzere farklı renk seçenekleri olacak olan Samsung Gear Sport modelinin fiyatı ve teknik özellikleri kısmında nasıl değerlere yer verileceği ise bilinmiyor.

Bunlar için bir süre daha beklemek gerekecek. 27 Şubat tarihinde düzenlenecek olan MWC etkinliğinden sonra bu konuda da tüm detayları öğrenme şansını elde edeceğiz. Şimdilik bilgilerimiz görseller ile sınırlı.