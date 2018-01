Samsung bir süredir sessiz kaldığı Notebook sektöründe yeniden söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Markanın yeniden söz sahibi olmak için serilerini geliştirdiği ve yenilediği ortaya çıktı. Her amaca uygun olarak üretilen ve kendi alanının en iyi Notebook modelleri olması beklenen yeni serilerin ise CES 2018 kapsamında tanıtılacağı açıklandı. Fakat her ne kadar yeni modeller CES kapsamında detaylandırılacak olsa da şu an için yapılan paylaşımlarda var. Hatta her 3 model içinde bir ön tanıtım etkinliği yapıldı demek yanlış olmayacaktır. Çok detaylı değil ama Samsung Notebook serilerinin ana değişiklikleri ve ilk özellikler açıklandı. Hemen 3 yeni modelin özelliklerinden söz edelim.

Samsung Notebook 9 (2018) Serisi

Laptop kategorisinde yer alan ve standart dizüstü modellerinin modern yüzü olarak gösterebileceğimiz Samsung Notebook 9 serisi, iki farklı ekran seçeneği ve oldukça sağlam bir kasa ile geliyor. Eski modele göre çok daha ince bir tasarıma sahip olan seri, tamamen metal kasa ile geliyor. Hem 13.3 inç modelinde hem de 15 inç modelinde kullanılan metal kasa malzemesi ise metal 12 serisi.

Böylelikle çok daha rahat taşıma imkanı sunacak olan Samsung Notebook 9 (2018), Intel işlemcileri kullanıyor. Bu serinin içerisinde yer alan işlemci modeli ise 8.nesil Intel i7 işlemcileri olacak. RAM bellek seçenekleri, depolama seçenekleri, ekran detayları ve ekstra sistem detayları gibi detaylar ise CES 2018 fuarında karşımıza çıkacak.

Samsung Notebook 7 Spin (2018) Serisi

Standart Laptop modellerinden biraz daha ayrılan ve 2’si 1’arada serilere yaklaşan Samsung Notebook 7 Spin (2018) modeli, dokunmatik ekran kullanımıyla beraber geliyor. Seriyi 360 derece döndürmeniz mümkün. Dokunmatik ekranda yer alan Windows InK desteği sayesinde çizim konusunda kullanıcılara en iyi deneyimi sunacak olan model, not almak, metin oluşturma gibi ayrıcalıklara da sahip.

Tabii ki bunlar için bir akıllı kaleme sahip olmanız gerekiyor. Samsung’un kalemleri ise ayrı olarak satın almak gerekiyor. Parmak izi sensörleri, güvenlik giriş destekleri, uzun süreli pil kullanım ayrıcalıkları gibi birçok ayrıcalığı bulunacak olan modelin sistem özellikleri ise CES 2018 fuarında açıklanacak. Genel olarak başarılı bir 2’si 1’arada deneyimi sunulmakta.

Samsung Notebook 9 Pen Serisi

3 seri içerisinde en dikkat çeken serilerden birisi de 9 Pen modeli olacak. Bu model tam anlamıyla tablet modellerini yansıtıyor. Yine 360 derece kullanım sunacak olan 9 Pen modelinde, ana amaç çizim ve ofis programlarını çok rahat kullanabileceğiniz bir seri sunmak. Yani bu modelle beraber daha çok bu alanlarda kolay çalışma yapılması amaç edinmiş.

Çok hızlı tepkilerle çizim yapılmasını sağlayan akıllı kalemler ve not alma ayrıcalıkları gibi ayrıcalıklarda 9 Pen’in kullanım sınıfının belirlendiğini göstermekte. Yine geri kalan detayları CES 2018 fuarında görmek mümkün olacak. Her üç model içinde özelleştirme seçenekleri ve benzeri detayların fuarda ortaya çıkması beklentisi var. Fiyatlar ve detayları açıklandıktan sonra aktaracağız.