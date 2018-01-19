Yeni teknolojilerini son olarak Note 8 amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle beraber piyasaya süre Samsung, şimdilerde Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefon modelleri üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi yeni amiral gemisi serilerini güncellemeye hazırlarken, bir yandan da yeni teknolojiler ve sistemler üzerinde çalışıyor. Markanın yeni teknolojilerine ait olduğu belirtilen patent görselleri ise hazırlığı net bir şekilde gösteriyor. Ekranın altında Selfie Kamera sisteminin geleceğini gösteren patent görsellerinin detaylarına geçelim.

Ekrana Gölümü Selfie Kamera Gelebilir

Patent görsellerine baktığımız zaman Samsung’un birçok sensörü ve sistemi ekranın altına taşıma fikri olduğunu görüyoruz. Başta ön kameralar olarak bildiğimiz, geliştirilen yazılım destekleriyle beraber Selfie Kamera olarak adlandırılan kameraların ekranın altına taşınacağı görülüyor.

Tıpkı parmak izi sistemlerinde olduğu gibi ekranından altından çalışan bir Selfie Kamera teknolojisinin geliştirilmesinin ise markaya artısı oldukça fazla olacak gibi gözüküyor. Öyle ki bu yeni teknoloji sayesinde Selfie Kamera kısmı için özel bir alan ayırmak gerekmeyecek. Ön kısımda tam çerçevesiz ekran tasarımını engelleyen bir bölüm olarak düşünülen ön kamera bölümünün bu sistemle beraber tamamen ortadan kalkacağı görülüyor.

Apple’ın büyük oranda eleştiri almasına neden olan iPhone X çentik bölümüne benzer bir sistem kullanmayacak ve doğrudan tam ekran sunulmasını sağlayacak olan yeni teknolojinin Note 9 akıllı telefonlarına yetişip yetişmeyeceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Note 9 modeline yetişecek olursa, gerçek çerçevesiz akıllı telefon tasarımına ulaşılmış olunacak.

Çerçevede kamera için ayrılmış özel bir alan bulunmayacak. Ayrıca görsellerde tek dikkat çeken kısmın burası olmadığını da ekleyelim. Patent görsellerine göre hoparlör, sensör kısımları gibi bölümlerinde ekranın altına taşınacağı görülmekte. Başta parmak izi sistemiyle başlayan ekran altına yerleştirilmiş olan teknolojilerin, şimdi ise kamera ve hoparlör kısmına kadar ilerlemiş olması, yeni nesil akıllı telefonların tamamen ekrandan oluşan kesintisiz ön yüzey kullanabileceğini gösteriyor.

Bu da yeni bir döneme giriş yapacağımızın bir göstergesi olabilir. Tüm bunlar için Samsung’un bir sonraki amiral gemilerinde tanıtacağı yeni teknolojileri takip etmemiz gerekecek. Galaxy S9 modelinde olmayabilir ama Note 9 için bu özellikleri konuşuyor olabiliriz.