Yeni Snapdragon 600 Serisi Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Mobil işlemciler arasında en başarılı modelleri piyasaya süren dev markalardan biri olarak bildiğimiz Qualcomm geçtiğimiz aylarda yeni üst segment işlemcilerini tanıtmıştı. Marka tarafından yapılan tanıtımla beraber ortaya çıkan Snapdragon 835 serisi işlemciler ise adeta akıllı telefon dünyasında gündem olmuştu. Hemen hemen tüm yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinde yer alacağı belirtilen üst segment üyesi işlemcilere şimdilerde ise orta segment üyelerinin ekleneceği ortaya çıktı. Snapdragon 600 serisinin yeni üyesi olacak olan işlemcilerin özellikleri bakalım neler?

Snapdragon 600 Serisine Kaç Model Eklenecek?

Öncelikle seriye kaç model ekleneceğinden biraz bahsedelim. İddialara göre bu noktada seriye 3 yeni model eklenmesi bekleniyor. Snapdragon 625 serisin yerine Snapdragon 630 ve 635 serilerinin geleceği belirtiliyor. Bunun dışında bir orta segment için maksimum performans verecek olan Snapdragon 660 serisi var. Peki bakalım beklentiler neler?

Snapdragon 630 Serisi Nasıl Bir İşlemci Olacak?

Orta segment akıllı telefonlar için üretilecek ilk yeni model olacak olan Snapdragon 630 serisi işlemciler Snapdragon 600 serisinin de ilk yeni üyesi olacak. Her ne kadar orta sınıf desek de aslında başarılı işlemcilerden biri olması beklenen yeni serinin belli başlı özelliklerinin de ortaya çıktığını ekleyelim. Şu an için hangi modellerde kullanılacağı gizemini koruyan yeni işlemcilerin ilk olarak mimarisi hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

14 Nm teknolojisi ile üretilmesi beklenen yeniş seri işlemcilerin 8 çekirdekli olacağı ve işlemci de 8 adet Cortex – A53 çip bulunacak. Performans konusunda bu model ile beraber oldukça yeterli bir sistem sunacak olan serinin bunun dışında LLP teknolojisi ile üretileceği bu nedenle düşük enerji kullanımı yapılacağı belirtildi. Söz konusu işlemcilerin hızları için ise marka tarafından bir açıklama yapılmasa da tahminlerin 2.0 GHz olduğunu belirtelim. Fakat bu değerler henüz netlik kazanmamış durumda.

Snapdragon 635 Modeli Nasıl Olacak?

Geçelim bir diğer yeni Snapdragon 600 serisi elemanına. Bu modelinde Snapdragon 635 olarak piyasaya çıkış yapacağı düşünülüyor. Bu seride de yine 8 çekirdek bulunması bekleniyor. 8 adet Cortex – A53 çip barındırması beklenen bu modelinde Snapdragon 600 serisinde biraz daha üstün bir model olacağı da iddialar arasında.Farkın ise bir önceki seriye göre daha yüksek hız imkanı sunulacağı düşünülmekte. Yani nispeten daha hızlı bir işlemci ile karşı karşıya kalmış olacağız. Bu seride de yine düşük enerji prensibi uygulanacağını da ekleyelim.

Yani şimdiye kadar belirtiğimiz her iki Snapdragon 600 yeni serisinde de artık pil kullanımı daha düşük olduğu için akıllı telefonlarda daha uzun bir kullanım imkanı sunulmuş olacak iki modelde. Bu serinin yeni HTC modellerinde yer alması bekleniyor. Fakat tanıtımdan önce diğer detaylar ortaya çıkmış değil.

Snapdragon 660 Modeli Nasıl Olacak?

Gelelim yeni Snapdragon 600 serisinin en iddialı modeline. Eski bir serisi bulunmayan Snapdragon 660 işlemcileri aslında rakip Snapdragon 835 serisi olmasa üst segment üyesi işlemcilere aday. Orta segment için oldukça iddialı olan akıllı telefonlarda kullanılması beklenen yeni seri işlemcilerin yine 8 çekirdekli olması bekleniyor.

Fakat bu kez üst segment işlemcilerde gördüğümüz gibi 4 adet Cortex – A73 çipleri, düşük işlem gücünde ise çalışabilecek bir başka küme 4 adet Cortex – A53 çiplerinin bulunacağı belirtiliyor ki bu sayede telefonlar yük altında donma sorunları gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamış olacak.İçerisinde üst seviye Adreno 512 grafik işlemcileri de bulunacak ola işlemcilerin yeni nesil RAM bellek teknolojisi olan LPDDR4X desteği sunacağı ve bir başka yenilik olan yeni depolama teknolojisi olan UFS 2.1 depolama teknolojilerini barındıracağı düşünülüyor.

Ayrıca bu seri Samsung’un 14 Nm teknolojisi ile beraber üretilmiş bir işlemci serisi.Toplamda 24 MP değerine kadar kamera çözünürlük desteği olan işlemcilerin ekran çözünürlüğü konusunda ise 2K desteği yer alacağı yine iddialar arasında. Böyle baktığımızda Snapdragon 600 serisinin en başarılı modeli 660 serisi ve üst segment için bile oldukça beğeni toplayacak özellikleri var yorumunu yapmak yanlış olmaz.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatları

Snapdragon serisi işlemcilerin fiyatlarının diğer seri işlemcilere göre biraz daha yüksek olduğunu artık net olarak biliyoruz. Zaten bu nedenle biraz daha yüksek fiyatlı akıllı telefonlarda gördüğümüz işlemcilerin bu serilerinin de yine piyasaya göre yüksek fiyatları olacağı düşünülüyor.

Fakat fiyat konusunda en ufak bir tüyo bile henüz verilmiş değil. Yani bu konu sırrını şu an için korumakta. Bunun dışında yeni serinin çıkış tarihi konusunda da söylentiler olsa da net bir tarih yok. MWC 2017 etkinliğinde bazı akıllı telefonlarda kullanıldığı görebileceğimiz yeni seri işlemcilerin bu şekilde çıkış tarihlerinin de belli olması beklentiler arasında. Bakalım bu beklentiler ne kadar karşılanacak ve yeni Snapdragon 600 serisi ne kadar başarılı işlemciler olacak.