Yeni Sony Xperia telefon geliyor

Yeni bir Sony akıllı telefonu ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından sertifikalandırılmıştır. Cihaz, PY7-66475M numaralı bir FCC kimliği taşıyor. Ne yazık ki, akıllı telefon hakkında şu an başka bir şey bilinmiyor – liste model numarasını bile göstermiyor.

Bununla birlikte, telefonun FCC tarafından sertifikalandırılmış olması nedeniyle, Japon şirketin piyasaya sunulmaya hazırlandığını varsaymak mantıklı. Ve bu durumda, cihazın yüzeyiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi almamız uzun sürmeyecek.

Genel olarak, yeni bir Sony Xperia telefonu görebileceğimizi öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl, Sony, Mobil Dünya Kongresi’nde yeni Xperia XA1, XA1 Ultra, XA Premium ve Xperia XZ’lerde, hepsi de fotoğraf meraklılarını hedef alan dört cihaz tanıttı. Ve kamera bölümünde Sony’nin başarısını bilerek, yaklaşmakta olan bu gizemli telefonda iyi bir algılayıcı var diyebiliriz.