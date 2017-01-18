Yeni Sony Xperia XA’dan sızıntı görseller geldi

Sony Xperia XA modelinin halefi hakkında daha fazla resim sızdırılıyor.

Akıllı telefon işi, Sony Mobile için sadece yüksek katmanlı ürünler anlamına gelmiyor. Japon üretici pek çok orta sınıf Xperia serisine sahip ve yeni serilerin şubat ayı başında piyasaya çıkması bekleniyor.

Sony Mobile, bu ayın başlarında CES fuarında bulunmasına karşın, yeni akıllı telefonlar piyasaya sürmedi. Akıllı telefon üreticisinin, Şubat ayının sonlarında gerçekleşecek olan MWC 2017 için tüm duyuruları beklettiği anlaşılıyor.

Gelecek ay açıklanabilecek telefonlardan biri Xperia XA‘nın yeni versiyonu (Xperia XA 2017). Telefonla ilgili ilk duyduğumuz telefonun özellikleri değil sızdırılan görselleri oldu.

Günümüzde iddia edilen Xperia XA halefinin yeni tasarımları sızdırılmış ancak bu sefer USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm ses girişi ve popüler bir kayış deliği gibi oldukça görünür bir kaç şey var.

Bu görüntülerde gösterilen telefonun, geçen yıl Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılan aynı “birleşik tasarım konsepti” özelliği taşıdığı için tasarım açısından az değişiklik oldu diyebiliriz.

Ne yazık ki, bunun gerçekten Xperia XA halefi olup olmadığından emin olamıyoruz, ancak henüz duyurulmamış yeni bir Xperia akıllı telefonu gibi görünüyor.