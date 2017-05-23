Microsoft, beklendiği gibi, Çin Şangay’da düzenlenen donanım etkinliklerinde yepyeni bir Surface Pro slate‘i tanıttı. Redmond merkezli şirket, bu modeli, önceki modelin yükseltilmiş bir versiyonu olduğu için “yeni Surface Pro” olarak adlandırıyor.

Görünüşe göre, yeni Surface Pro, Surface Pro 5 olarak piyasaya sürülebilmesi için önceki modele kıyasla anlamlı bir yenilik getirmedi.

Yeni tablet, güçlü bir Intel Core i7 7. Jenerasyon işlemci ve 13.5 saate kadar video oynatımı sağlayan bir pil ile geliyor. Cihaz aynı zamanda yeni bir Surface Pen ile birlikte yılın ilerleyen aylarında geliyor.

Microsoft’un yeni Surface Pro, “yeni nesil menteşe” içeriyor ve Yüzey Çevirmeli, Kalem ve Tip Kapağı da dahil olmak üzere ayrı olarak satılan çeşitli aksesuarlar ile birlikte geliyor. Microsoft, yeni Surface Pro tableti piyasaya sürüldüğünde piyasaya sunulacak bazı yeni Alcantara deri klavyelerini açıkladı.

Yeni Surface Pro Özellikleri

Yeni Surface Pro, 13.5-inç renkli PixelSense ekranı (2256 x 1504 piksel çözünürlük) ile geliyor. Microsoft’a göre, bugüne kadar piyasaya sürülen en hafif (1.25kg) ve en hızlı Surface tableti.

Üstelik, yeni Surface Pro, Dolby Audio Premium desteğine sahip Omnisonik hoparlörler sayesinde en iyi ses deneyimi sunmalıdır. Yeni Surface Pro, 4GB, 8GB veya 16GB RAM, 128GB, 256GB veya 512GB dahili depolama kapasitesine sahip çeşitli varyasyonlar halinde gelecek.

Yeni Surface Pro, bugün 799 $ ön sipariş için hazır. Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, İngiltere, ABD ve Norveç pazarında 15 Haziran‘da satışa sunulacak.