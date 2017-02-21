Yeni Telegram Güncellemesi, Özel Temalar için Destek Getiriyor

Popüler gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram, 3.7 sürümüne yükselterek yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme, Özel Temalar için destek getiriyor; bu, Ayarlar > Temalar’a ilerleyerek erişebileceğiniz bir özellik.

Buna ek olarak, bir Tema Editör de yeni temalar oluşturmanıza ve bunları başkaları ile paylaşmanıza olanak tanıyan şekilde uygulamaya eklendi.

Güncelleme şu anda Telegram‘ın Android ve masaüstü istemcilerine sunuluyor. Uygulamanın arkasındaki ekip, “iOS uygulamamızı kullanıyorsanız, birkaç hafta bekleyin” dedi. Ve ayrıca “Temaları sonunda bulacaksınız, ancak şu an için sizin için farklı bir şey inşa ediyoruz – ve gerçekten güzel.” diye de belirtti.