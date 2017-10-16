Yeni Video, BlackBerry Motion’un Güzel Detaylarını Sergiliyor

TCL nihayet bize en yeni modeli olan BlackBerry Motion‘e resmi olarak bakmamızı sağladı. Firma meraklı insanlara daha iyi bir görünüm veren yeni bir video yayınladı.

Video kesinlikle telefonda bulunabilen küçük ayrıntıları sergilemekle mükemmel bir iş çıkıyor. Her ne kadar en modern görünümlü olmasa da, hala güzel bir tasarıma sahip. Kamera çevresindeki ayna kaplama paneli ve arkadaki siyah ve gri örgü deseni gibi küçük tasarımlar oldukça çarpıcı bir kontrast yaratıyor.

Motion, BlackBerry’nin önceki sürümünden farklı ve fiziksel bir klavyeye sahip değil, bunun yerine, özelliklerin çoğunu 5.5-inç ekrana ayrıldığı bir ön yüz ön plana çıkıyor. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, 4GB RAM ile güçlendirilmiş ve QuickCharge 3.0 desteği ile 4,000mAh pil içeriyor. Arka tarafında 12MP kamera, 8MP ön yüz kamerası ve toz ve neme karşı koruma sağlamak için bir IP67 derecesi bulunuyor.