Yeni Vivo Y31, Snapdragon 662 İşlemcisiyle Duyuruldu!

Vivo dün Hindistan pazarında gerçekleştirdiği etkinlikte Y serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha kattı. Aileyi genişleten şirket, yeni modelin ismini Y31 olarak belirlemiş durumda. Bilindiği üzere Y31, 2015 yılında 4.7 inç bir ekranla sunulmuştu. Bugün ise bu modelin 2021 versiyonu ile karşı karşıyayız.

Yeni 2021 model Y31, kullanıcılara Snapdragon 662 işlemcisiyle yüksek bir hız ve performans sunmayı hedefliyor. Orta segmentte yer alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Aynı zamanda bu depolama alanını 1 TB‘a kadar genişletebiliyorsunuz.





Y31, 6,58 inç FullHD + LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafında 16 Megapiksel selfiye kamera konumlandırılmış. Arka tarafında ise X50 Pro‘yu anımsatan bir modül yer alıyor. 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksek makro sensörlerin olduğu bir üçlü kamera modülü kullanılmış. Android 11 ile gelen cihaz, 18 W destekli 5.000 mAh bataryayı içerisinde bulunduruyor.

Yeni Y31, Okyanus Mavisi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği ve 225 dolar fiyat etiketiyle birlikte Vivo‘nun Hindistan web sitesinde satışa çıkarılmış durumda. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.