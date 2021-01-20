Ana Sayfa Akıllı Telefon Yeni Vivo Y31, Snapdragon 662 İşlemcisiyle Duyuruldu!

Yeni Vivo Y31, Snapdragon 662 İşlemcisiyle Duyuruldu!

Vivo dün Hindistan'da yaptığı etkinlikte yeni model akıllı telefonu Y31'i tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri..

Yunus Emre Çakır

-

0
Vivo Y31

Vivo dün Hindistan pazarında gerçekleştirdiği etkinlikte Y serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha kattı. Aileyi genişleten şirket, yeni modelin ismini Y31 olarak belirlemiş durumda. Bilindiği üzere Y31, 2015 yılında 4.7 inç bir ekranla sunulmuştu. Bugün ise bu modelin 2021 versiyonu ile karşı karşıyayız.

Yeni 2021 model Y31, kullanıcılara Snapdragon 662 işlemcisiyle yüksek bir hız ve performans sunmayı hedefliyor. Orta segmentte yer alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Aynı zamanda bu depolama alanını 1 TB‘a kadar genişletebiliyorsunuz.

Y31, 6,58 inç FullHD + LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafında 16 Megapiksel selfiye kamera konumlandırılmış. Arka tarafında ise X50 Pro‘yu anımsatan bir modül yer alıyor. 48 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksek makro sensörlerin olduğu bir üçlü kamera modülü kullanılmış. Android 11 ile gelen cihaz, 18 W destekli 5.000 mAh bataryayı içerisinde bulunduruyor.

Yeni Y31, Okyanus Mavisi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği ve 225 dolar fiyat etiketiyle birlikte Vivo‘nun Hindistan web sitesinde satışa çıkarılmış durumda. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Vivo X60 Pro Plus’ın Kamera Performansı Örneklerle Ortaya Çıktı!

Vivo yarın akıllı telefon pazarına yeni modeli olan X60 Pro Plus'ı tanıtarak aileye dahil edecek. Şirket bu yeni modelinin kamerasını oldukça fazla övmeye ve...
Devamını Oku
Sosyal Medya

Hindistan, Whatsapp’ın Gizlilik Politikasını Geri Çekmesini İstiyor!

Bilindiği üzere Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp, geçtiğimiz haftalarda yeni bir gizlilik politikası açıklamıştı. Bu politikayı Avrupa ülkeleri hariç diğer ülkelere zorunlu kılmıştı. Sözleşmeyi kabul...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Acer İki Yeni Chromebook Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu!

Acer, bugün yeni Chromebook modellerini duyurmaya başladı. Şirket Chromebook Spin 511 ve 512 modellerini eğitim ve evden çalışma taleplerine yönelik çıkarıyor. 2'si 1 arada...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Vivo Y31, Snapdragon 662 İşlemcisiyle Duyuruldu!

Vivo dün Hindistan pazarında gerçekleştirdiği etkinlikte Y serisi akıllı telefon ailesine yeni bir üye daha kattı. Aileyi genişleten şirket, yeni modelin ismini Y31 olarak...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X9 Pro, Dimensity 1200 İle Gelecek İlk Telefon Olacak!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Realme, bu sıralar yeni akıllı telefonu X9 Pro'yu çıkarmayı planlıyor. Bilindiği üzere cihazın ilk görselleri geçen günlerde ortaya çıkmıştı ve...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014