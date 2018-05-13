Büyük bir işletim sistemi güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle bazı aksaklıklar beklense de, Windows 10 Nisan 2018 Güncellemesi, kullanıma sunuldukları süre boyunca biraz daha sert bir başlangıç ​​yaptı. Geçtiğimiz hafta tespit edilen bir dizi Alienware sisteminde olduğu gibi, güncellemenin sunulmasının engellenmesiyle belirli sorunların yinelenmesi sağlanabilirken, Google Chrome’un aralıklı olarak donması gibi diğer işlemler, söz konusu işlemler ele alındığında farklı bir sorun ortaya koyuyor.

Şimdi, özellikle Intel SSD 600p ve SSD Pro 6000p serisi depolama cihazlarıyla ilgili olarak bir başka problem gibi görünüyor. Bu NVMe sürücüleri, Nisan 2018 Güncelleştirmesiyle birlikte Microsoft‘un “performans ve kararlılık sorunlarına neden olabilecek bir (uyumsuzluk) uyuşmazlığı” gerekçe göstererek sorunlara yol açıyor.

Bu sorunun kökeni henüz açıklanmamış olsa da, güç durumu yönetimi ve komut sırası önceliği gibi Linux altında keşfedilen bir dizi önceki sorun nedeniyle bir aygıt yazılımı veya sürücü hatası temeldeki suçlu olabilir. Bu sorunlar Intel SSD DC P3100‘e karşı bildirilirken, Linux NVMe sürücüsüne bu sorunları hafifletmek için uygulanan geçici çözümler de aynı PCI tanımlayıcısını paylaştıklarında 600p’ye uygulandı. Aynı zamanda, SSD E 6000p‘nin de 600p ile aynı kontrolör ve bellenimden faydalanması nedeniyle etkilenebileceğine inanılıyor.

Bir çözüm, Intel veya Microsoft’tan sağlanana kadar, yukarıda bahsedilen SSD’leri içeren sistemlerin, Windows 10‘un en son sürümüne manuel olarak yükseltmekten kaçınmaları öneriliyor. Bu arada Microsoft, Nisan 2018 Güncellemesinin Windows Update aracılığıyla bu sistemlere sunulmasını engelledi.