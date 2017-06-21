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Yeni Xiaomi Redmi Note 4X’e güncelleme geldi

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Yeni Xiaomi Redmi Note 4X’e güncelleme geldi
21-06-2017
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Xiaomi Redmi 4X yeni bir güncelleme almaya başladı. Sürüm 8.2.10.0 olarak gelen güncelleme, mayıs ayı Android güvenlik düzeltmeleri de dahil olmak üzere çeşitli değişiklikler getiriyor.

Bazı SD kartıyla ilgili sorunların yanı sıra kilit ekranı, durum çubuğu ve bildirim çubuğu ile ilgili olan sorunlar da giderildi. Bazı diğer düzeltmeler de dahil edilmiştir. Güncelleme ile ilgili aktarılanlar şimdilik bu kadar. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Bu arada güncelleme telefonunuza hemen düşmeyebilir, ya da biraz geç gelebilir. Sabırsızlanıyorsanız zaman zaman telefonunuzun ayarlar menüsüne giderek güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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