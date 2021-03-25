Yenilenen Jaguar F-Pace Türkiye’de Satışa Çıktı

Son dönemde oldukça popüler olan ingiliz markası Jaguar‘ın Türkiye’de oldukça tercih edilen SUV modeli F-Pace yenilendi. Yeni otomobil ülkemizde 2.0 lt – 204 BG dizel motoru ve 1.3 Milyon TL‘den başlayan fiyatıyla satışa çıktı.

Yenilenen Jaguar F-Pace‘in ön tasarımı far gurubu dışında oldukça değişmiş. Bizleri burada geniş ön ızgara ve yenilenmiş hava girişleriyle farklı bir görünüme kavuşmuş. Far gurubu tarafında Jaguar’ın J’sinden esinlenmiş tasarım bizi karşılıyor. Arka tarafta ise yeni rüzgarlık göze çarpıyor.

R-Dynamic tasarım seçeneği de sunulan Jaguar F-Pace, performans odaklı bir görünüme geçiş yaparken, ön tarafta yer alan hava girişleri krom çerçeveler ile donatılmış ve tamponun alt tarafı ile birleştiğinde bu tasarım oldukça şık bir hale geliyor.

Bahsettiğimiz tasarım değişikliği ile yeni F-Pace daha premium bir algısı oluşmuş demek yanlış olmaz. Otomobilin iç tarafında da büyük değişiklikler söz konusu. Tamamen yenilenen iç tasarım daha sürücü odaklı hale gelmiş.

Sürücü tarafında yer alan göstergeler tamamen dijital ekran ile donatılmış. Yan tarafta ise pek çok yeni modelde alışık olduğumuz büyük bir multimedya ekranı görüyoruz.

Koltuk ısıtma sistemi bu modelde artık standart donanım seviyesinde yer alıyor. Koltuk soğutma sistemi ise opsiyonel olarak sunulmuş.

Aracın motor tarafında şuan için sadece tek bir seçenek görüyoruz. 2.0 Litre ve 204 beygire sahip olan motorun yaklaşık 100 km’deki yakıt tüketimi 6.2 litre olarak açıklanmış. Bu motor tipi SE, HSE, R-Dynamic SE ve R-Dynamic HSE donanım seviyelerinin tamamında tek seçenek olarak sunuluyor.

Başlangıç fiyatının 1.3 milyon TL’den başladığını belirtmiştik. En üst donanım paketini tercih etmeniz durumunda bu rakam 1.5 Milyon TL’ye ulaşıyor.

Otomobili internet sitesinden ön sipariş ile alabiliyorsunuz. Açıklanan donanım paketleti ve fiyat seviyelerine aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.

Donanım Paketi Motor Takıt Tüketimi Satış Fiyatı SE 2.0 lt – 204 bg 6.2 lt 1.311.857 TL HSE 2.0 lt – 204 bg 6.2 lt 1.457.882 TL R-DYNAMIC SE 2.0 lt – 204 bg 6.2 lt 1.364.957 TL R-DYNAMIC HSE 2.0 lt – 204 bg 6.2 lt 1.537.532 TL YENİ JAGUAR F-PACE AWD – Lansman Fiyatları