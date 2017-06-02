Yenilenmiş Galaxy Note 7, Güney Kore’de satışa çıkıyor

Yeniden doğan Samsung Galaxy Note 7 hakkındaki raporlar ve sızıntılar gördük ancak en son sızıntı bize cihazın bir yeniden başlatmaya çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Bazıları Galaxy Note7 R adını verdiyse de, en güncel söylenti başlıklı Galaxy Note FE’ye sahip bir cihaz, Güney Kore perakendecisi Danawa’da göründü.

Liste zaten bildiklerimizden fazlasını göstermiyor. Telefon USB-C bağlantı noktası kullanacak. Bu özelliklerin yanı sıra, Galaxy Note7 R de tamamen durdurulan Galaxy Note 7’ye benzeyecek ve daha ucuza satılacak.

Perakendeci hâlâ ön siparişin Haziran ayında başlayacağını ancak henüz bir fiyat yapısının oluşturulmadığını belirtti.