Yenilenmiş Galaxy Note 7 ne zaman geliyor?

Yenilenmiş Galaxy Note7‘in geçen ay bir FCC sertifikasından sonra yakın zamanda geleceğini biliyoruz. Yeniden doğmuş cihazın başka bir modeli FCC tarafından onaylandı ve bu sefer sertifikalı cihaz Avrupa versiyonu olabilir.

Listede, iddia edilen Galaxy Note7R‘nin (ayrıca Galaxy Note FE olarak adlandırılan) – SM-N935F ve SM-N935FD olarak iki model numarası yer alıyor. Normalde Samsung, EMEA cihazları için F sürümlerini kullanıyor ve cihazın avrupa pazarlarına ulaşabileceğini ima ediyor.

Geriye dönüp bakarsak, Avrupa Galaxy S8 model numarası SM-G950F, Global Galaxy S7 ise SM-G930F model numarasına ve orijinal Galaxy Note 7, Avrupa için SM-N930F etiketine sahip.

Eğer söylentiler doğruysa, Galaxy Note7R 7 Temmuz‘da küresel olarak tekrar satışa sunulacak.