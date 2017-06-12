Samsung‘un yenilenmiş Galaxy Note7 birimleri ortaya çıkmaya hazırdır. Yenilenmiş model Galaxy Note FE, daha önce Note7r olarak da adlandırılan ve aslında batarya probleminden dolayı yenilenen Note 7′den başkası değil.

Her neyse, Note FE, görünüşe göre ilk 7 Temmuz’da, düşünülenden bir hafta sonra Kore’de piyasaya çıkacak. Bu gecikmenin nedeni, Samsung’un başlangıçta planladığı 300.000’e kıyasla 450.000 daha fazla birim sağlamaya karar vermesidir. Bu, % 50’lik bir stok artışıdır, bu nedenle Koreli gsm operatörlerinin, bunları oldukça iyi satacaklarına emin olduklarını varsayıyoruz.

Aynı raporda, Note FE, Bixby‘nin önceden kurulmuş olarak çıkan bu serideki ilk akıllı telefon olacak. Bununla birlikte konuşabileceğiniz sanal asistan Bixby Voice‘e (en azından Korece’de), dahil edilmez gibi görünüyor. Ayrıca bkz: Bixby nedir?

Yenilenmiş modeller 700.000 KRW civarında perakende satış fiyatına sahip olacak (mevcut döviz kurlarında yaklaşık 618 $ veya 552 €). Galaxy Note FE‘nin diğer pazarlarda ne zaman boy göstereceği belli değil, ancak global çıkışının Güney Kore’de yapılması bekleniyor. Yani nereden başlıyor olursa olsun, 7 Temmuz’dan sonra bu telefonu göreceğiz.