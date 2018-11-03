Yenilenmiş iPhone Fiyatları Belli Oldu

Apple, geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini yenileyerek tekrardan piyasaya sürdü. Şu an Apple çevrimiçi mağazalarından bu telefonlar tedarik edilebilir.

64GB depolama alanına sahip olan yenilenmiş iPhone 8, normal satış fiyatının 100 Dolar kadar altında 499 Dolardan piyasaya sürüldü. Yine 64GB depolama alanına sahip yenilenmiş haliyle iPhone 8 Plus, normal fiyatının 100 Dolar altında 599 Dolarlık bir fiyatla satışa sunuldu.

Yenilenmiş telefon modellerinin bütün özellikleri aktif edilmiştir. Ayrıca ABD’deki dört büyük şebeke operatörlerini destekler.

Bu telefonların Apple tarafından yenilenmiş ünitelere sahip olduğunu unutmayın. Yani bunun anlamı test edilmiş, onaylanmış, temizlenmiş, yeni bir bataryaya ve dış kaplaması değişmiş ürünlerdir. Bir yıllık garanti kapsamında piyasaya sürülen telefonların AppleCare+ ile bu süreyi uzatabilirsiniz.

Bundan dolayı bu telefonlar oldukça pahalı iPhone’lar için en ucuz alternatif konumundadırlar. Ancak çentikli bir telefon istemiyorsanız, iPhone 8 Serisindeki büyük çerçeveler ile ilgilenmiyorsanız, sadece iPhone alırken sizleri tasarruf konusunda idare edebilir.

Stokların sınırlı olduğunuda göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Sınırlı olduğundan dolayı çabuk dalgalanan bir kura sahiptir. Bundan dolayı satın almak için hızlı hareket edilmelidir.