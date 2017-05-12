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Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7 Satışa Hazır

Cepkolik » Akıllı Telefon » Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7 Satışa Hazır
12-05-2017
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Samsung, yenilenmiş Galaxy Note 7 başlatma programına henüz karar vermediklerini söylese de, telefon Çin’de satışa sunuldu. Gerçek bir açıklama öncesinde bir Çinli perakendecinin web sitesinde Galaxy Note7 R (Yenilenendiği için R) listesi yer aldı.

Liste, orijinal cihaz fiyatından yaklaşık 2,000 CNY (290 $) daha düşük ve 3.599-3.999 CNY (520-580 $) aralığında bir fiyat etiketi ortaya koyuyor. Ayrıca, yenilenmiş modelin tasarımı hemen hemen aynı görünüyor.

Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7 Satışa Hazır

Note 7R‘nin iki değişkeni var: bir tanesi 3.200mAh pil (Avrupa, ABD ve Asya Pasifik’ini hedef alıyor) ve diğeri 3.500mAh pil (Note7 ile aynı kapasitede). İkincisinin, orijinal bataryanın değiştirilmiş, küçük hacimli bir versiyonu olduğu söyleniyor.

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