Yenilenmiş Samsung Galaxy Note 7’ler Haziran Ayında Tekrar Satışa Sunulacak

Eylül ayında, Samsung‘un kötü talihsiz akıllı telefonu Galaxy Note7‘yi yenilenmiş biçimde pazara geri getirebileceği yönünde haberler çıktı. Şimdi, Güney Kore’den gelen yeni bir rapor bunun gerçekleşeceğini doğruluyor.

Yenilenmiş Galaxy Note 7 üniteleri bu yıl haziran ayı başında piyasaya çıkacak ve Hindistan, Vietnam gibi gelişmekte olan piyasalarda satışa sunulacak. Rapora göre, bu birimler “yeni küçük batarya ve dış kaplama” sahibi olacak ve “diğer önemli parçaların da değiştirileceği” söyleniyor.

Teknoloji devi geçen ay Note 7 soruşturmasının sonucunu açıkladı ve telefonun pilini suçladı. Aslında, Güney Koreli şirket, orijinal Galaxy Note 7 ünitelerinin ve yedek ünitelerin farklı batarya defektlerine sahip olduklarını söyledi. Kore hükümeti ayrıca, Note 7 fiyaskosu için pilleri sorumlu tuttu.

Samsung geçtiğimiz yıl ABD’de yenilenmiş Galaxy amiral gemileri satmaya başladı.