Yenilenmiş Samsung Gear Fit Pro İçin İlk İddialar

Samsung’un akıllı saat pazarında biraz geriye düşmeye başladığı görülüyor. Markanın yeni seri akıllı saatleri ilk çıkış yaptığı dönemlerde beklenen seviyelerde satış elde etmiş olsa da akıllı saat pazarı için açıklanan son listede yine büyük bir fark ile Apple’ın akıllı saatlerinin önde olduğu görülüyor. Samsung’un bu durumu değiştirmek için ise yeni adımlar atacağı düşünülüyor. Özellikle Samsung’un öne geçmek için daha çok terci edilen spor serisi saatlere yöneleceği düşüncesi var. Markanın spor koçu olarak değerlendirilen akıllı saatlerine yenilerini eklemesi bekleniyor. Bu yeni modeller içinse Samsung Gear Fit Pro iddiası ortaya çıktı.

Tizen Geliştirici Konferansına Samsung Gear Fit Pro Damga Vurabilir

Bu noktada markanın yeni seri akıllı saatler hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Tüm bu iddiaların gündeme gelmesinin nedeni ise Samsung’un kısa süre sonra düzenleyeceği Tizen işletim sistemi konferansı.

Markanın akıllı saat modellerinde kullandığı işletim sistemi modellerinden de biri olarak bilinen Tizen işletim sistemi için düzenlenen etkinlikte içerisinde Tizen işletim sistemi olması beklenen Samsung Gear Fit Pro akıllı saatlerinin geleceği belirtiliyor. Yeni seri akıllı saatlerin içerisinde nasıl özellikler bulunacağı konusunda da belli başlı bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Samsung Simband Desteğinin Sunulması Bekleniyor

Samsung Gear Fit Pro akıllı saatleri gelirse daha çok spor takip ve sağlık uygulamalarına yönelik akıllı saatler olacak. İçerisinde özel sistemlerin bulunacağı beklenen saatlerin Samsung Sinmband desteği sunması da ilk beklentiler arasında. Ayrıca saatlerin sadece standart akıllı saat özelliği olarak gösterilen kalp ritim ölçme özelliğiyle kalmayacağı da konuşulan konular arasında.

İddialara göre saat üzerinde vücut sıcaklığından tutun ortamda yer alan oksijen seviyesi ve aktif hareket ölçme gibi sistemlerin bulunması bekleniyor. Refleks modları gibi özel modlarının da bulunması beklenen Samsung Gear Fit Pro akıllı saatlerinin tüm bu özelliklere sahip olup olmayacağı ya da daha ne gibi yeni özelliklere sahip olacağı tanıtımla beraber ortaya çıkmış olacak. Etkinlikle beraber netlik kazanması beklenen konusunun etkinlik tarihi olan 16-17 Mayıs tarihinde görücüye çıkacağını da belirtelim.