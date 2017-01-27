Yıkanabilen Digno Rafre Özellikleri ve Çıkış Fiyatı

Akıllı telefon alanında sürekli yeni seri modeller görüyoruz. Apple, Samsung, Sony gibi birçok markanın üst segment akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Bu akıllı telefon modelleri ile beraber birçok yeni teknoloji de kullanıcılara sunuluyor. Tüm bunların dışında son dönemde çok farklı akıllı telefon teknolojileri de görmeye başladık. Bunlardan birisi de Digno Rafre isimli yeni akıllı telefonlar oldu. Bu kez ise akıllı telefonların sahip olduğu teknolojiler oldukça farklı.

Digno Rafre Tüm Özellikleri Ve Ayrıcalıkları

Digno Rafre akıllı telefonlarını öne çıkaran en önemli özelliği telefonların yıkanabiliyor olması. İlk etapta oldukça ilginç gelse de bir sabun gibi Digno Rafre telefonlarını yıkayabiliyorsunuz. Peki telefonlar bunu nasıl sağlıyor? Özellikleri neler?

Tasarımsal Farklılıklar Dikkat Çekiyor

Japon bir firma tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanan telefonların tasarımı da teknik özellikleri de telefonun yıkanabilir özelliğine göre oluşturulmuş durumda. Bu noktada ilk olarak tasarım konusunda yeni modelin oval kenarlıklı ve genel anlamda sade bir tasarıma sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Digno Rafre serisinde kamera konusunda ise çok daha mini tasarımlar tercih edilmiş durumda.

Sadece arka kamera biraz daha geniş ve arka kamera telefonun tam ortasında yer alıyor. Yanında bir flaş ışığı da bulunan arka kameranın suya dayanıklı olduğunu da belirtelim. Bununla beraber tasarım konusunda son olarak dikkat çekilmesi gereken özellik ise hoparlör çıkışının olmaması. Zaten telefonun yıkanabilir olmasın sağlayan en büyük özelliği de bu.

Bunun dışında telefonun ses çıkışı da yine titreşim modu şeklinde gelmekte. Haliyle tasarım konusunda telefonun çok şık bir model olduğunu da söylemek yanlış olur. Zaten telefonun yıkanabilir bir model olması ön plana çıktığı için geri kalan özellikleri biraz eksik kalmakta.

Teknik Özellikler Nasıl?

Öncelikle ekran konusunda bilgi vermek gerekirse seri 5 inç ekran boyutu ile beraber geliyor. Ekran boyutu konusunda 5 inç seçimine ekstra olarak HD çözünürlük değeri de sunulmakta. 720p çözünürlükte ekranın ideal bir ekran modeli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Giriş ile orta segment arası bir ürün olan Digno Rafre serisi bunun dışında 2 GB Ram bellek miktarı ile beraber gelmekte.

16 GB giriş seviyesi dahili hafızaya ek olarak 3000 mAh değerinde pillere de sahip olan Digno Rafre telefonlarının ayrıca 13 megapiksel arka kameraya sahip olduğunu da ekleyelim. Digno Rafre serisinin işlemcileri ise açıklanmayan özellikleri arasında gösteriliyor.

Nitekim işlemcilerin suya dayanıklı özel bir seri olduğu da düşünülebilir. Bu nedenle de işlemci konusunda açıklamaya yapılmamış olabileceği de düşünülmekte. Son olarak serinin Android Nougat işletim sistemi ile beraber geleceğini de belirterek teknik özellikleri geride bırakalım.

Dayanıklılığı Ne Durumda?

Digno Rafre akıllı telefonların en önemli özellikleri telefonların yıkanabiliyor olması fakat bunun dışında telefonda ekstra dayanıklılık özellikleri de bulunuyor. Çizilmeye karşı ekranları da dahil tüm kasa da koruması bulunan serinin bunların dışında düşmelere karşıda hem ekranda hem de kasada korumasının bulunduğu belirtiliyor. Haliyle aslında akıllı telefonlar içerisinde en dayanıklı modellerden birinin piyasaya çıkmaya hazırlandığını söylesek yalan olmaz.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda yeni modelin net olarak belirlenmiş bir satış tarihi bulunmuyor. Fakat Japon firmadan yapılan açıklamaya göre ilkbahar aylarının başında telefonun satışa çıkacağı düşünülüyor. Yani Digno Rafre telefonlarının çıkışı için çok uzun bir süre yok. Çıkış fiyatı için yapılan açıklamada ise ilk fiyatın 465 dolar olduğu belirtildi. Bundan sonraki versiyonlarda ya da versiyon özellik değişimlerinde de fiyatın değişiklik gösterebileceği düşünülüyor.