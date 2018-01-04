AT&T, bunu ilk yapan ABD şirketi olacağını öne sürerek, müşterilerine 5G internet erişimini yıl sonuna kadar bir düzineden fazla pazara sunmayı vaat ediyor. AT&T, mobil endüstrisinin 5G şebekelerinin standartları üzerinde anlaşmaya başlaması ile tüm firmalardan önce bir atılım yaparak bu teknolojide bir adım öne geçmeyi planlıyor.

Verizon‘un 2018 yılının ikinci yarısında en az 5 pazarı kapsayacağına söz verdiği gibi, ilk Amerikan şirketi olma ayrıcalığının olmasını istiyorsa, en büyük rakibi ile sert rekabete girecek. AT&T, teknolojiyi sunacağı piyasaların hangisi olacağını belirtmedi, ancak büyük şehirlerin 5G şebekelerin nimetlerinden ilk olarak yararlanması muhtemel.

Şirketin, 5G internet için ‘uzun vadeli vizyon’ üzerine odaklandığını belirten bir açıklamanın ötesinde, ağın kesin yeteneklerinin ne olacağı ve müşterilerin gerçekçi olarak bekleyebileceği hızlar hakkında ayrıntılar vermedi. Hangi güncel ve gelecek mobil cihazların bu teknolojiden faydalanacağı henüz belli değil.

Şirket ayrıca, yanlışlıkla adlandırılmış 5G Evolution ağının (gerçekte 4G teknolojisine dayanan) yıl sonuna kadar “yüzlerce” ek metropol alanına ulaşarak daha geniş bir uygulama göreceğini umuyor.