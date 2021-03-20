Yılın En İyi Televizyonları – 2021

1- Samsung 40T5300
Uygun fiyat aralığı ile bizleri karşılayan Samsung’un bu modeli Tizan işletim sistemi ile alabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünüdür. Ekranın biraz daha küçük olsada başarılı bir üretimin eseridir.
Samsung 40T5300 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): Full HD 1920 x 1080
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 40 inch / 102 cm
Garanti Tipi: Samsung Garantili
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 2
Smart TV / Wi-Fi: Var
2- Philips 43PUS7505
Philips 43PUS7505 modeli tasarım, görüntü kalitesi ve Saphi işletim sistemiyle çalışan bir model. İşletim sistemi konusunda zorlayıcı olsa da gerektiğinde bir Xiaomi yardımınıza yetişebilir.
Philips 43PUS7505 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): UHD 3840 x 2160
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 43 inch / 109 cm
Garanti Tipi: Philips Garantili
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 3
Smart TV / Wi-Fi: Var
3- Toshiba 32LL3A63DT
32″ düzeyinde bir Smart TV almak istiyorsanız alabileceğiniz en iyi televizyonlardan bir tanesi hiç şüphesiz Toshiba 32LL3A63DT modelidir.
Toshiba 32LL3A63DT özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): Full HD 1920 x 1080
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 32 inch / 81 cm
Garanti Tipi: Toshiba Garantili
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 3
Smart TV / Wi-Fi: Var
4- Grundig 32 GCH 6730B
Grundig’in çözünürlüğü Hd Ready olması nedeniyle tercih listesinde adını ilk sıralarda göremeyeceğimiz bu modeli kalite ve servis imkanları ile bir adım öne taşıyor.
Grundig 32 GCH 6730B modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): HD Ready 1366 × 768
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 32 inch / 81 cm
Garanti Tipi: Arçelik Garantili
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 2
Smart TV / Wi-Fi: Yok
5- SONY 75XH8096 65”
Full HD olarak çekilen görüntüleri, 4K’ya yakın çözünürlükle sunan bu model sizi sahnenin ortasındaymış hissi veriyor. Motionflow teknoloji ile, hareketin akıcı ve net olması için görüntüler arasında ekstra görüntüler, sahneler arasında da siyah segmentler oluşturarak izlediğiniz şeyden daha fazla zevk almanızı sağlamak için daha akıcı hareket sağlıyor.
SONY 75XH8096 65 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): 4K Ultra HD 3840 x 2160
Ekran Ebatı: 65 inch / 164 cm
Görüntü Formatı: Otomatik
6- LG 75UN71006 75”
Dört çekirdekli işlemci sayesinde görüntüdeki bulanıklık azaltarak daha dinamik renk ve yüksek kontrast oluşturan bu model görüntü keskinliği arttırılarak çözünürlük seviyesi 4K’ya yükseltiyor. Görsel açıdan size birçok şey sunarken aynı zamanda iki adet uyumlu Bluetooth hoparlörü bağlayarak surround ses efektini sağlayarak izlediğiniz şeyden keyif almanızı sağlıyor.
LG 75UN71006 75 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): 4K Ultra HD 3840 x 2160
Ekran Boyutu: 75 inch / 190 cm
Görüntü Formatı: 16:09
7- Vestel 58U9500 4K Ultra HD
Vestel’in bu modelinde cihazın ekran çözünürlüğünün 3840 x 2160 4K olarak ayarlanması son derece yüksek çözünürlüklü bir şekilde ekran performansı sunmasını sağlamaktır. Kasası şık ve çerçevesi ince bu modelde düz ekran kullanılmaktadır. Bein Connect, Netflix, Social TV ve Youtube gibi Smart TV uygulamaları bulunan ürünün enerji sınıfı ise A++’dır.
Vestel 58U9500 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): 3840 x 2160 4K Ultra HD
Ekran Formatı: 16:9
Görüntü Teknolojisi: LED
Smart TV: VAR
HDMI Giriş Sayısı: 3
USB Giriş Sayısı: 2
Wi-Fİ: Var
Bluetooth: Var
Ekran Ebatı: 58 inch / 147 cm
8- Samsung 43TU8500
Fiyat olarak diğerlerinde biraz daha fazla olan bu model akıllı kumandası ve çerçevesiz şık yapısı ile tercih edilesi yüksek bir model. Boyutunun en iyisi olan Samsung 43TU850 Tizen işletim sistemiyle izlediğiniz şeyden keyif alma kolaylığı sağlıyor.
Samsung 43TU8500 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): UHD 3840 x 2160
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 43 inch / 109 cm
Garanti Tipi: Samsung Garantili
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 3
Smart TV / Wi-Fi: Var
9- Grundig 43 GEF 6930
Aranılan en iyi fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bu model içerisinde bulunan Netflix, YouTube, Web Browser ve çok daha fazla uygulama sorunsuz şekilde kullanıcılarına sunuyor.
Grundig 43 GEF 6930 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): Full HD 1920 x 1080
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 43 inch / 109 cm
Garanti Tipi: Arçelik Garantili
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 2
Smart TV / Wi-Fi: Var
10- AWOX U3200STR 32
2018 yılında piyasaya sürülmüş olan televizyon oldukça uygun bir fiyata kullanıcıları ile buluşan bu ekonomik televizyon modeli, 32 inç boyuta sahip ve Smart TV özelliğine sahip değil. Yanısıra sunduğu HD çözünürlüğü ve kendisine ait HD uydu alıcısı sayesinde televizyon A+ tüketim sınıfında yer alıyor. Böylece tasarruf yapmanızı sağlıyor.
AWOX U3200STR 32 modelinin özellikleri ;
Çözünürlük (Piksel): 1366 x 768
Ekran Formatı: 16:9
Görüntü Teknolojisi: LED
Smart TV: Yok
HDMI Giriş Sayısı: 2
USB Giriş Sayısı: 2
Ekran Boyutu: 32 inch
Garanti Süresi: 2 Yıl