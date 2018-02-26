MWC 2018 sırasında ilk açıklanan telefonlardan olan Samsung Galaxy S9 ve S9 plus benchmark test sonuçları elimize ulaştı.

Yeni üst seviye akıllı telefonların yepyeni bir yonga seti ile birlikte gelmeleri şüphesiz en heyecan verici şey. Neyse ki Samsung‘un MWC 2018’de açıkladığı Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için de durum böyle.

Daha tecrübeli okuyucular bilirler ancak biz yine de açıklamayı yapalım;

Samsung Galaxy S telefonları iki farklı sistem çipi kullanırlar. Bu çipler dünyanın farklı bölgelerindeki telefonlara göre değişkenlik gösterir. ABD’de, mevcut en yeni Qualcomm Snapdragon‘u çalıştırırlar. Uluslararası düzeyde pazarlarda ise Samsung’un kendi Exynos işlemcisini sunuyorlar. Bu yıl Galaxy S9, Snapdragon 845 ve Exynos 9810 gibi yonga setlerinin en yeni ve en iyi sürümlerini kullanacak. Duyuru olayında test edilebilecek birimlerin tümü uluslararası modellerdi, Bu benchmark testi de Exynos 9810 işlemcili olduğu anlamına geliyor. Biliyoruz ki her iki işlemci ile de ayrıca karşılaştırma yapamamamız biraz talihsiz ancak meraklı çevreler tarafından uzun zamandır Galaxy S’nin Exynos sürümlerinin biraz daha iyi performans gösterdiği düşünülüyor. Bu yüzden pek de talihsiz bir iş yapmamış da olabiliriz. Samsung Galaxy S9‘da üç benchmark testi uygulaması yaptık: AnTuTu, GFXBench ve Geekbench 4. Sonuçların oldukça umut verici olduğunu söylemeliyiz. Unutmayın ki kurcaladığımız cihazlar, telefonlar 16 Mart’ta piyasaya çıktığında beklenen nihai yazılımı çalıştırıyordu. Raflara gelmeden önce hala bazı ufak işler kalmış olabilirdi. Ancak buna rağmen Galaxy S9 bize şu haliyle bile gösteriyor ki mükemmel performans özelliklerine sahip. Zira iPhone X hariç diğer rakiplerinden çok daha üstün performans sergilemektedir.

Samsung Galaxy S9 Alınır Mı?

Galaxy S9, AnTuTu’da bile ilk sırada yer alıyor ve bu gerçekten mükemmel bir sonuç!

Akıllı telefon piyasasındaki diğer oyuncular, Android telefon söz konusu olduğunda Galaxy S9‘un bayrağı daha da ileri götürdüğünden pek memnun olmayacaklardır. Çünkü S9 gerçekten ulaşılması zor bir seviyede bir telefon olmuş gibi görünüyor.

Peki ya siz bu benchmark sonuçları hakkında neler düşünüyorsunuz?

Sizce de Samsung Galaxy S9 bu yılın telefonu olabilir mi? Yoksa konuşmak için çok mu erken?

Düşüncelerinizi merakla bekliyoruz.