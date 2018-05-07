İşlemci üreticileri arasında açık ara önde gelen firmalardan biri olan Intel, son zamanlarda sıkıntılı günler geçirmeye başladı. Aslında markanın satışlarının ya da yeni ürün anlaşmalarının kötü gittiğini söylemek mümkün değil. Buna karşın sürekli olarak Intel işlemcilerinde yeni güvenlik açıklarına ilişkin haberler ortaya çıkmaya devam ediyor ve bu durum Intel’in kullanıcılar arasındaki güveninin sarsılmasına neden oluyor.

Son olarak büyük güvenlik açığı şeklinde dillendirilen Spectre açığının ise son nokta olduğunu düşünüyorduk. Öyle ki güvenlik açığı işlemciler üzerinden hackerların çok kısa işlemlerle kullanıcıların sistemlerine sızmasını sağlıyordu. Tam Spectre güvenlik açığı unutulmaya başlandı ve önlemler konusunda çalışmalar başladı derken, son gelen haberler bir kez daha kullanıcıları sarstı. Bir güvenlik analisti tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre Intel işlemcilerinde çok ciddi 8 güvenlik açığı var.

Intel Açıklama Yaptı Mı?

En az Spectre güvenlik açığı kadar önemli olduğu ve en az bu kadar bir etki oluşturacağından söz edilen 8 yeni açığın ortaya çıkması ise oldukça ilginç. Bir güvenlik uzmanı tarafından ortaya çıkarılan açıkların, yeni güncellemelerden sonra oluşmuş olma ihtimali söz konusu. Yeni güncellemelerle beraber Spectre açığını kapatmak isterken markanın yeni açıklara neden olduğu düşünülüyor. Bu durumun doğrudan Intel’e bildirildiğini de belirtelim.

Güvenlik uzmanının detayları doğrudan marka ile paylaştığı ve açıkların niteliğini açıklamadığını gördük. Buna rağmen markadan ise ilginç bir açıklama geldi. Öyle ki yetkililer yalanlama yapmak yerine sorunu kabul edecek bazı ifadelere yer verdi. Marka tarafından konu hakkında yapılan açıklamada “Güvenlik için her zaman birinci önceliğimizde, bu nedenle güvenliğimizi geliştirmek adına çeşitli kurum ve kişilerle çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamalar kullanıcıları bir hayli tedirgin etti demek yanlış olmaz. Öyle ki açıklamalarda net bilgiler üzerinde durulmuyor. Güvenlik yamalarının geliştirildiği ve açıkların kabul edildiğini görmedik. Bunun yerine sürekli olarak güncellemelerin devam edeceği ve güvenlik konusunda yeni adımların atılacağını vurgulayan bir açıklamanın geldiğini görüyoruz.

Aynı konu hakkında Microsoft’un da uyarıldığını ve işletim sistemi bazında da güncellemelerin yayınlanarak güvenlik önlemlerinin alınacağı konusunda bilgiler var. Ancak Microsoft tarafından da bir açıklama yapılmış değil. Güncelleme gelecek mi? Intel yeni bir adım atacak mı? Gibi sorular şu an için cevap bekliyor.