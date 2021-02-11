Ana Sayfa Akıllı Telefon Yoldan Çekilin - Redmi K40 ve Xiaomi Mi 11 Pro Geliyor!

Yoldan Çekilin – Redmi K40 ve Xiaomi Mi 11 Pro Geliyor!

Xiaomi Mi 11 Pro ve Redmi K40, BIS sertifikası aldı. İşte telefonların bilinen tüm özellikleri ve ilgili detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
xiaomi2

Xiaomi’nin Xiaomi Mi 11 Pro’nun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Popüler kaynak Max Weinbach’ın son tweet’i, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra adlı başka bir cihazın Nisan veya Mayıs aylarında gelebileceğini öne sürdü. M2012K1G model numaralı Xiaomi telefonunun Xiaomi Mi 11 Pro olarak piyasaya çıkabileceğini iddia etti. Şimdi, cihazın Hint versiyonu Hint Standartları Bürosu’ndan (BIS) sertifika aldı. Aynı yetkili Redmi K40 telefonunu da onayladı.

İddia edilen Xiaomi Mi 11 Pro, M2012K1G model numarası ile karşımıza çıkarken Redmi K40, M2012K11AI model numarası ile görüntülendi. Bu cihazların BIS sertifikalarında, özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor. Sertifikalar yalnızca bu cihazların yakın gelecekte piyasaya sürülebileceğini ima ediyor.

Xiaomi Mi 11 Pro’nun teknik özellikleri hakkında henüz somut bilgiler bulunmuyor. Fakat telefonun Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor ve şirketin ekran içi kamera teknolojisine sahip ilk telefonu olabileceği söyleniyor. Diğer söylentiler arasında QHD + çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.81 inç OLED kavisli kenarlı OLED ekran, 120x yakınlaştırma ve 5.000 mAh çift hücreli pil yer alıyor.

xiaomi

Popüler kaynak Mukul Sharma’nın son tweet’i ise, Redmi K40’ın küresel versiyonunun POCO markalı bir cihaz olarak piyasaya çıkabileceğini ortaya koydu. Redmi K40’ın bir POCO cep telefonu olarak piyasada yer alma ihtimali bulunuyor.

Redmi K40’ın TENAA listesi, 6.67 inçlik Samsung E4 AMOLED FHD + ekran, 4.420mAh pil, 33W hızlı şarj ve Android 11 işletim sistemi gibi özelliklere işaret ediyor. Telefonda yeni bir Snapdragon 7 serisi işlemci bulunabilir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

RedmiBook Pro 25 Şubat’ta Piyasaya Sürülecek!

RedmiBook, Redmi’nin Windows destekli dizüstü bilgisayar serisi olarak oldukça fazla talep görüyor. Xiaomi'nin alt markası olan şirket, 25 Şubat’ta RedmiBook Pro adında yeni bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto E7 Power Tekrar Gündemde – Telefonun Özellikleri

Geçen haftanın sonlarında, yeni Motorola Moto E7 Power'ın neredeyse tüm özellikleri ve canlı bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Şimdi, bu akıllı telefonun resmi yüksek kaliteli...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yoldan Çekilin – Redmi K40 ve Xiaomi Mi 11 Pro Geliyor!

Xiaomi'nin Xiaomi Mi 11 Pro'nun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Popüler kaynak Max Weinbach'ın son tweet'i, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra adlı başka bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Apple ve Samsung, Bir Kez Daha Sektöre Hükmediyor – Kralların Başarısı!

Gartner tarafından yayınlanan bir rapora göre, teknoloji devi Apple, 2020 yılında dünya çapındaki toplam pazarın yaklaşık yüzde 11,9'unu temsil eden 1 numaralı yarı iletken...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi Mix 4, Ekran Altı Kameraya Sahip Olabilir!

Xiaomi, şirketin bu yılın sonlarında yeni bir Mi Mix serisi akıllı telefon piyasaya süreceğini onayladı. Mi Mix 4 ile birlikte şirketin bir tablet cihaz...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014