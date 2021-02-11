Yoldan Çekilin – Redmi K40 ve Xiaomi Mi 11 Pro Geliyor!

Xiaomi’nin Xiaomi Mi 11 Pro’nun üzerinde çalıştığı söyleniyor. Popüler kaynak Max Weinbach’ın son tweet’i, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra adlı başka bir cihazın Nisan veya Mayıs aylarında gelebileceğini öne sürdü. M2012K1G model numaralı Xiaomi telefonunun Xiaomi Mi 11 Pro olarak piyasaya çıkabileceğini iddia etti. Şimdi, cihazın Hint versiyonu Hint Standartları Bürosu’ndan (BIS) sertifika aldı. Aynı yetkili Redmi K40 telefonunu da onayladı.

İddia edilen Xiaomi Mi 11 Pro, M2012K1G model numarası ile karşımıza çıkarken Redmi K40, M2012K11AI model numarası ile görüntülendi. Bu cihazların BIS sertifikalarında, özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor. Sertifikalar yalnızca bu cihazların yakın gelecekte piyasaya sürülebileceğini ima ediyor.

Xiaomi Mi 11 Pro’nun teknik özellikleri hakkında henüz somut bilgiler bulunmuyor. Fakat telefonun Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor ve şirketin ekran içi kamera teknolojisine sahip ilk telefonu olabileceği söyleniyor. Diğer söylentiler arasında QHD + çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.81 inç OLED kavisli kenarlı OLED ekran, 120x yakınlaştırma ve 5.000 mAh çift hücreli pil yer alıyor.

Popüler kaynak Mukul Sharma’nın son tweet’i ise, Redmi K40’ın küresel versiyonunun POCO markalı bir cihaz olarak piyasaya çıkabileceğini ortaya koydu. Redmi K40’ın bir POCO cep telefonu olarak piyasada yer alma ihtimali bulunuyor.

Redmi K40’ın TENAA listesi, 6.67 inçlik Samsung E4 AMOLED FHD + ekran, 4.420mAh pil, 33W hızlı şarj ve Android 11 işletim sistemi gibi özelliklere işaret ediyor. Telefonda yeni bir Snapdragon 7 serisi işlemci bulunabilir.