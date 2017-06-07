Yotaphone 3 Bu Ay Tanıtılabilir

Çift ekranlı akıllı telefon üretimi olan Yotaphone, iki yıl boyunca yeni ürünler piyasaya sürmedi, 2015 yılında Yotaphone 2’yi piyasaya sundu; şu anda resmi ağızdan nihayet Yotaphone 3 hakkında haberler geldi.

Rus Uydu Haber Ajansı’na göre, Rus Teknoloji Kuruluşu uluslararası işbirliği ve bölgesel politika lideri Victor gazetecilere, Rusya’nın Harbin, ilk olarak Çin’deki dördüncü Rusya ve Çin fuarında gösterileceğini söyledi.

Sergi 15 Haziran – 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve serinin üçüncü telefonunu bu etkinlikte görebileceğiz. Eğer başka bir sorun olmazsa Yotaphone 3, yine de çift ekranlı tasarım kullanılacak. Ekranlardan biri okumak için oldukça iyi olan e-mürekkep ekranı.

Yotaphone 3 yazılımı firmanın Rus ekibi tarafından geliştirildi, üretim için Çin fabrikası arıyorlar ve Hei Longjiang hükümeti ile işbirliği yapmaları bekleniyor. Buna ek olarak, bu akıllı telefon ilk Çin ve Rusya’da satılacak ve daha sonra diğer Uluslararası pazara girecek.