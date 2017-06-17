YotaPhone 3 Fiyatı Belli Oldu

YotaPhone 3 henüz resmi olarak tanıtılmadı fakat fiyatlandırma bilgileri açıklandı. Çift ekranlı YotaPhone ve YotaPhone 2 akıllı telefonların arkasındaki Rus şirket olan Yota Devices, yaklaşmakta olan cihazın 350 dolar fiyat etiketine sahip olacağını doğruladı.

Özellikle, şirket, 64GB hafızaya sahip modelin 350 $ fiyat etiketini taşıyacağını, 128GB modeli ise 450 $ fiyat etiketine sahip olacağını söyledi. Maalesef şu an cihazla ilgili resmi olarak onaylanacak hiçbir şey yok, ne zaman sunulacağı da dahil.

Ancak raporlar, akıllı telefonun bu eylül ayında Çin’de sevkıyata başlayacağını öne sürdü. Aynı zamanda Rusya’da ön sipariş vermek de mümkün olacak. YotaPhone 3 geçtiğimiz nisan ayında geri çelikmişti.