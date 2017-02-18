Youtube 30 Saniyelik Reklamlardan Vazgeçiyor

YouTube, gelirlerini üçüncü taraf reklamlarına dayandırıyor. Bu amaçla, çeşitli videoların oynatılmasından önce ve oynatılınca çeşitli uzunlukta reklamlar sunulmakta. Ancak şimdi Google’ın YouTube’daki 30 saniyelik reklamları kaldırıp, altı saniyelik reklamlarla değiştiriyor.

Kampanyanın açıklamasında, bir Google sözcüsü, şirketin reklamverenler ve görüntüleyenler için daha iyi deneyimler sağlamak amacının bir parçası olarak, 2018’den başlayarak, 30 saniyelik reklamların gönderilmeyeceğini belirtti. Sözcü, şunları söyledi:

“Bunun bir parçası olarak, 2018 yılından itibaren 30 saniye geçilemiyen reklamları desteklemeyi durdurmaya karar verdik ve bunun yerine hem kullanıcılar hem de reklamverenler için iyi çalışan biçimler üzerine odaklanmaya karar verdik.”

Google, 30 saniyelik reklamları iptal ederken 20 ve 15 saniyelik reklamların gösterileceğini açıkça belirtiyor. Aslında, kullanıcılar ayrıca altı saniyelik “tampon” reklamların sıklığını arttığını da görebilirler.

Şirket, platformunda daha fazla reklam yayınlamaya devam ediyor. Yaklaşık iki yıl önce, 360 derecelik reklamlara destek verdiğini açıklandı. Gelecekte altı saniyelik tampon reklamlar artması kullanıcıları rahatsız edecektir. Ama bu kararın iş perspektifinden dolayı alındığı kesin. Ve tabii kar marjlarını da düşünmek lazım.