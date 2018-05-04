Youtube Açıkladı: Sizce Youtube Aylık Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Youtube her ay platformda barındırılan videoları izleyen kayıtlı kullanıcıların sayısının şu anda 1,8 milyar civarında olduğunu açıkladı. Bu sayıyı karşılaştırmak için biraz geçmişe gitmek gerekirse; Haziran 2017’de 1,5 milyar civarında bir sayı vardı.

Açıklama Youtube Brandcast sunumunda CEO Susan Wojcicki tarafından yapıldı. Wojcicki, Youtube’un açık bir platform olmasının artıları ve eksileri gibi bazı diğer konular hakkında da konuştu.

Bu açık bir platformun etkisi: Dünyayı daha önce mümkün olmayan şekillerde bir araya getiriyor. Ancak bu hizmetlerimizden faydalanmaya çalışılan sırada bize zorluklar doğduğunu da gördük. Benim ve Youtube’daki herkes için sorumlu bir şekilde büyümek son derece önemli bir konu.

Sunumda CEO tarafından açıklanan bazı önemli değişikliklerden biri ise; şirketin Youtube Çocuk platformu için insan onaylı yeni bir video seçeneği olacağını ve 10.000 moderatör işe alma sözü oldu.