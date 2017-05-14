YouTube Arka Planda Nasıl Oynatılır?

Bir iPhone veya iPad’de arka planda YouTube‘daki müzikleri ve videoları nasıl dinleyebileceğinizi göstereceğiz.

YouTube izlemek için harika videolarla doludur ancak başka bir uygulamayı kullanırken dinlemek isteyebileceğiniz bir miktar müzik ve diğer şeyler vardır. Veya YouTube’daki bir şeyi dinlemek ve yerleşik Müzik uygulamasından podcast’ler veya müzik gibi telefondan tasarruf etmek için ekranı kapatmak isteyebilirsiniz.

Resmi Google YouTube uygulamasını kullanırsanız, uygulamadan çıkarsanız ses kesildiğinde veya telefonunuzun uyku düğmesine basarsanız bunu yapabilirsiniz. Ancak size burada göstereceğiz Safari’yi kullanarak bir geçici çözüm var. YouTube videolarını iPhone’unuza da indirebilirsiniz, ancak bunu yaparken ne yazık ki arka planda ses çalamıyorsunuz demektir.

YouTube’u iOS Cihazlarda arka planda oynatmak

Bu yöntem iOS’un iOS 7’den sonra tüm sürümlerinde çalışır. Burada bir iPad kullanıyoruz, ancak bir iPhone’da hemen hemen aynıdır.

Adım 1. Varsayılan iOS web tarayıcısı Safari‘yi başlatın.

Adım 2. Adres çubuğunda / arama kutusunda YouTube arayın veya youtube.com yazın ve dinlemek istediğiniz bir video arayın.

Adım 3. Video oynamaya başlasın – herhangi bir reklam bitene ve gerçek video oynatılıncaya kadar bekleyin.

Adım 4. Giriş ekranına dönmek için cihazınızın Home düğmesine basın. Müzik duracak. Ancak Kontrol Merkezi’ni görüntülemek için alttan yukarı doğru hızlıca kaydırın. YouTube videosundan sesi çalmaya devam etmek için oynat düğmesine dokunun.

IOS’un sonraki sürümlerinde oynatma denetimlerini görmek için Kontrol Merkezi‘ndeki sekmeler arasında hızlıca gezinmeniz gerekebilir.

Adım 5. Artık Mesajlar veya Posta gibi başka bir uygulama başlatabilir ve o uygulamayı kullanırken dinlemeye devam edebilirsiniz. Bazı oyunlar (kendi müziklerinizi dinlemenizi sağlayan oyunlar), YouTube videosundaki sesi kesmeden kullanılabilir olacak.

Web’e göz atmak isterseniz, geçiş sekmeleri oynatmanın durmasına neden olacağından, YouTube videosunu oynatandan farklı bir web tarayıcısı kullanmanız gerekir. Başka bir tarayıcı yüklü değilse, Google Chrome, Firefox veya Opera‘yı deneyin.

Adım 6. YouTube‘u ekran kapalıyken de dinleyebilirsiniz. Cihazınızı kapatmak için uyku / uyandırma düğmesine basın; Safari’den gelen ses duracaktır. Şimdi tekrar basın ve sesi tekrar başlatmak için kilit ekranında oynat düğmesine tıklayın. Artık iPhone’unuzu veya iPad’inizi kapattığınızda, ses çalmaya devam edecektir.

Arkaplanda YouTube oynatma listelerini nasıl dinleyebilirim?

YouTube‘daki tüm oynatma listelerini arka planda dinlemek isterseniz resmi Google YouTube uygulaması olmadığı için buna izin veren bir uygulama yüklemelisiniz. App Store‘a gidin ve “YouTube background” kelimelerini aramayın; birçoğu ücretsiz olan bir dizi uygulama gösterilir.

Hepsi çok benzer ancak “ücretsiz” veya premium sürümleri için ödeme yapmadığınız sürece ücretsiz olanların çoğunun reklamları olduğunu unutmayın.