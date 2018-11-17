YouTube Artık Ücretsiz Film Sunuyor!

YouTube, ücretsiz olarak izleyebileceğiniz bir sürü filmi envanterine ekledi. Ancak, siteye girmeden öncesinde, aklınızda bulundurmanız gereken bir durum söz konusu. Şayet filmlerinizin ortasında reklam kesintisine uğramak istemiyorsanız, küçük bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Yoksa normal televizyonlarda ki gibi yayın akışları arasına reklamlar girebilir. Ünlü reklam şirketi AdAge’e göre, yeni çıkan bu özelliği Google geçen ay başında sessiz bir şekilde yükledi, ancak kimseye duyurmadı.

Şu anda, YouTube kullanıcılarının artık “Rocky” serisi ve “Terminatör” gibi klasiklerin yanı sıra “Ajan Cody Banks” ve “Hayvan Bakıcısı” gibi günümüze ait filmleri de seçebilecekleri yaklaşık 100 film içeren bir envanter bulunuyor. Bunlara ek olarak YouTube’un ürün yönetimi direktörü Rohit Dhawan, daha fazla filmin kısa sürede ekleneceğini de ekleyerek, ücretsiz film seçeneklerini artıracaklarını söyledi.

Artık YouTube, reklam destekli akışlı filmler sunan uygulama ile yeni bir rekabete sahip gibi gözüküyot. Hatta ön görüler arasında reklam destekli video akışı, birden çok izleyicinin izleyebileceği Tubi gibi akıllı TV’lere göre daha mantıklı bir seçim haline geliyor.

Genel olarak değerlendirme yapacak olursak reklam destekli film izlemek ile ilgilenenler genellikle mevcut filmlerin kalitesi ve kısıtlı film seçiminde hayal kırıklığına uğrayabilirler. Netflix gibi hatta Google gibi ücretli yayın akışı sunan programlara şimdilik rakip olamasa da YouTube için bunun güzel bir adım olduğunu söylemek mümkün olacaktır.