YouTube, tonlarca harika videoya ev sahipliği yapıyor ve bunların çoğu çocukların izlemesi için ideal. Karikatürlerden televizyon dizilerine, bilim videolarından erken öğrenme şovlarına kadar her şey mevcut. Çocuklar izlemek için favori çizgi film videolarını kolayca bulabilir. Bu durum çocuğu uzun bir araba yolculuğunda veya bir restoranda çalışırken meşgul etmenin harika bir yoludur. Peki ya video bittiğinde ne olur? Kendi başlarına izlemek için başka şeyler aramaya başlamazlar mı?

Çevrimiçi video paylaşım sitelerinin ana portalı olan YouTube’da sonuçta herşey mevcut. Bu yüzden içerisinde uygun olan ve uygun olmayan bir dünya paylaşım bulunuyor. Bundan dolayı ebeveynlerin işleri oldukça zor bir hal alıyor. Peki çocukların izledikleri içeriğin yaşlarına uygun olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Yerleşik ebeveyn denetimlerini nasıl kurabilirsiniz. İşte sizlere bu konuda yol göstereceğiz.

YouTube Ebeveyn Denetim Ayarları

YouTube’da önerilen videoların filtrelenmesinin ana yolu, Kısıtlı Mod adlı bir özelliktir. Google, bu ayarın aşağıdaki şekilde çalıştığını ifade eder;

“Kısıtlı Mod, erişkinlere uygun olabilecek içeriklerin yer aldığı videoların gizlenmesine yardımcı olur. Hiçbir filtre %100 etkili değildir ancak bu tür içeriklerin çoğunu engellemenize yardımcı olur.”

Kısıtlı Mod’u etkinleştirmek için bir web tarayıcısı açmanız ve YouTube sitesine girmeniz gerekmektedir. İlk olarak hesabınıza giriş yapın. Ardından sağ üst köşede bulunan hesap ikonuna tıklayın.

Bir sonraki pencerede modun niteliğini ve özelliğini açıklayan bir mesaj bulunur. Kısıtlı Modu Etkinleştir yazılı düğmeye tıklayarak bunu etkinleştirin.

Aktif olan mod ayrıca kısıtlanmış içeriğin sadece kullanılan tarayıcıya özgü olduğu belirtir. Dolayısıyla çocuğunuzun cihazının güvenli olmasını istiyorsanız, kullandıkları tüm tarayıcılarda bu adımları tekrarlamanız gerekir.

Cep Telefonlarında Kısıtlı Modu Etkinleştirme

Çocuğunuz YouTube’u tabletlerinde veya akıllı telefonunda kullanıyorsa, YouTube uygulama ayarlarında da birkaç benzer ayarlamalar yapmanız gerekir.

YouTube’u açın ve sağ üst köşedeki hesap simgesine dokunun. Görüntülenen kutudan Ayarlar’ı seçin. Ardından, standart seçeneklerin olduğu sayfasıyla karşılaşacaksınız. Buradan Genel seçeneğine gelerek Kısıtlı Mod’u bulun ve etkinleştirmek için anahtara dokunun.

Üst düzey güvenlikli olmasını istiyorsanız telefon yada tablette bulunan tüm tarayıcılara gidin ve YouTube web sitesi üzerinde yukarıda listelenen adımları tekrarlayın.

Bu kadar. Umarız artık küçük çocuklarınız YouTube’un sunabileceği uygunsuz içeriklerden korunacaktır. Elbette bunun hiçbir garantisi yoktur. Bu nedenle çocuklarınızın hem YouTube üzerinde geçirdikleri zamanı sınırlandırın hemde çocuğunuz video izlerken aynı odada bulunmaya çalışın. Böylece filtrelerin kaçırabileceği istenmeyen videoları siz engelleyebilirsiniz.